Налоговая амнистия анонсирована в Грузии

09 апреля 2024, 00:46

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Налоговую амнистию для физических лиц и индивидуальных предпринимателей предложили провести власти Грузии, мотивируя решение сохраняющимся экономическим ростом в стране. Коснется она тех, кто задолжал государству до 2020 года.

Власти Грузии предложили провести налоговую амнистию для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, у которых имеется задолженность перед государственном по 2020 год.

О проекте изменений в Налоговый кодекс о списании задолженности за неуплату налогов и начисленной на нее пени до 1 января 2020 года всем индивидуальным предпринимателям и физическим лицам сообщил на заседании правительства Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе 8 апреля. В общей сложности амнистия коснется 145 тысяч лиц, совокупная задолженность которых перед государством составляет 590 миллионов лари (примерно 220 млн 150 тысяч долларов), говорится в сообщении пресс-службы правительства, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

"В Грузии достаточно большое количество физических лиц, у которых числится налоговая задолженность. Из-за этого они ограничены в возможности вести экономическую деятельность. Поэтому мы решили списать соответствующие долги, в частности, всем физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям", - сказал Кобахидзе, добавив, что списание долгов стало возможным с учетом сохраняющегося экономического роста.

Заместитель министра финансов Мамука Бараташвили пояснил в эфире телекомпании "Имеди", что в случае налоговой задолженности налоговая служба обращается в банк и накладывает арест на счет, а также арест на имущество. "Это создает проблемы физическим лицам, и этим решением они устраняются", - сказал он.

Проект изменений в Налоговый кодекс об амнистии должен одобрить парламент Грузии.

Индивидуальные предприниматели, у которых имеется задолженность перед государством, рассказали журналистам, что из-за введенных ограничений они не могут полноценно осуществлять предпринимательскую деятельность.

"С амнистией у меня исчезает задолженность перед государством в размере 8,5 тысячи лари (3 172 доллара). Много препятствующих факторов. Когда не будет задолженности, мне все будет делать гораздо проще", - сказал индивидуальный предприниматель Георгий Багателия в эфире "Имеди".

Индивидуальный предприниматель Павле Тутберидзе сообщил, что решение властей – важная новость, его задолженность перед государством тянется еще с 2014 года.

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