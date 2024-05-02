Лейла Гатагажева отпущена под домашний арест

02 мая 2024, 19:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд постановил перевести под домашний арест уроженку Ингушетии Лейлу Гатагажеву, обвиняемую в причастности к сирийским боевикам. Гатагажева вернулась в Малгобек из пятигорского изолятора, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в феврале следствие исключило статью о пособничестве террористической деятельности из обвинения уроженке Ингушетии Лейле Гатагажевой, теперь ее обвиняют только в участии в незаконном вооруженном формировании. 29 февраля стало известно, что суд продлил срок ареста Гатагажевой.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ). Мать Лейлы увезла ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии в Сирию и выдала там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Малгобекский горсуд изменил меру пресечения Лейле Гатагажевой на домашний арест. Таким образом судья Хава Чапанова не удовлетворила ходатайство следователя, который настаивал на том, чтобы Гатагажеву оставили под стражей, сообщает сегодня на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал"**, отметив, что заседание состоялось 27 апреля.

"В этот раз интересы Гатагажевой в суде представляли адвокаты Алауди Мусаев и Муслим Янгульбаев. Их подзащитная участвовала в судебном заседании по видеоконференцсвязи. В тот же день Лейлу Гатагажеву перевели из СИЗО Пятигорска по домашний арест в г. Малгобек", - говорится в публикации.

Напомним, 29 декабря 2023 года Малгобекский горсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Лейлы Гатагажевой с содержания под стражей на домашний арест вопреки требованию следствия. Однако 1 февраля суд по настоянию прокурора перевел Гатагажеву обратно в следственный изолятор.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.