Защита добивается прекращения уголовного дела обвиняемой в связях с ИГ* уроженки Ингушетии

11 ноября 2023, 05:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Ингушетии Лейла Гатагажева, экстрадированная в июне из Ирака, обвиняется в работе на боевиков "Исламского государства"* в Сирии. По аналогичному обвинению она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила адвокат Рамина Лабазанова, отметив, что защита добивается прекращения уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня МВД России сообщило, что из Ирака экстрадирована уроженка Ингушетии Лейла Гатагажева. Она обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Центр защиты прав человека "Мемориал" рассказал 10 ноября в статье "Она прожила ад на земле". Молодую мать обвиняют в пособничестве ИГ*" об уголовном преследовании уроженки Ингушетии Лейлы Гатагажевой, обвиняемой в участии в деятельности "Исламского государства"*.

В 2014 мать Гатагажевой с четырьмя детьми, братом и его семьей уехала в Сирию из Ингушетии. Там Лейлу насильно выдали замуж, когда ей исполнилось 13 лет. В 2017 году супруга убили, она осталась в 16 лет с двумя детьми и парализованной свекровью. Гатагажева сдалась властям Ирака. Ее свекровь, осужденная на 15 лет, умерла в тюрьме, сама Лейла была приговорена к пяти годам лишения свободы, дети жили с ней в заключении. В 2019 году бабушка Гатагажевой Лизхан включила правнуков в список для репатриации в Россию. Сейчас они живут с бабушкой в Ингушетии.

Адвокат Гатагажевой Рамина Лабазанова рассказала "Мемориалу", что в 2019 году против ее подзащитной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ 1 . В 2020 году ее объявили в розыск. В 2022 году в отношении ее возбудили еще одно уголовное дело - по части 2 статьи 208 УК РФ 2 . Обвинения были предъявлены заочно. В июне 2023 года Гатагажева освободилась из иракской тюрьмы и была особым караулом экстрадирована в Россию. С тех пор она находится в СИЗО Владикавказа.

Адвокат заявила, что у следствия нет доказательств вины Гатагажевой по предъявленным обвинениям, нет и оснований для содержания ее под стражей. Лабазанова отметила, что все дело построено на показания одного засекреченного свидетеля, с которыми защита не может ознакомиться до окончания следствия. Защита считает, что Гатагажева не могла ухаживать за боевиками, так как по мусульманской традиции замужняя женщина не имеет права общаться с другими мужчинами. Что касается обвинения в финансировании ИГ*, то, по мнению адвоката, это невозможно, так как Гатагажева едва сводила концы с концами.

Также защита утверждает, что на Гатагажеву оказывалось давление со стороны силовиков с целью добиться признательных показаний, но она не стала их подписывать. Адвокаты жаловались на действия силовиков, но в возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано. Кроме того, вызывает вопросы, почему следствие не запросило приговор иракского суда в отношении Гатагажевой. Лабазанова сама обратилась в посольство России в Ираке и получила приговор. "На последнем суде по мере пресечения я предъявила этот приговор суду и попросила освободить Лейлу, так как человек не может дважды отбывать срок за одно и то же преступление. Тем не менее, судья оставила ее под стражей", - рассказала адвокат.

Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Гатагажевой, приложив к заявлению приговор иракского суда, но следователь сказал, что откажет в удовлетворении ходатайства. После того, как будет получен письменный отказ, защита намерена обжаловать его. Также Лабазанова отметила, что защита будет добиваться полного прекращения уголовного дела.

Также Лабазанова сообщила о плохом состоянии здоровья Гатагажевой, у нее есть подозрения на туберкулез. По ходатайству защиты ее вывозили на медицинское обследование, но о его результатах адвокатам не сообщили, как не дали и соответствующие документы.

На одном из заседаний суда по продлению меры пресечения защита попросила суд отпустить Гатагажеву под домашний арест, но получила отказ.

Комментариями сторон процесса по делу Гатагажевой "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне 2021 года участники семинара в Москве констатировали, что, хотя власти и признают необходимость возвращения из Сирии и Ирака жен и детей боевиков, в том числе уроженцев Северного Кавказа, но остаются актуальными проблемы их реабилитации и социальной адаптации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.