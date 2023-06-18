Уроженка Ингушетии экстрадирована из Ирака в Россию

18 июня 2023, 20:57

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Из Ирака экстрадирована Лейла Гатагажева. В России она обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Гатагажева приехала в Сирию в 2016 году.

Предварительно установлено, что в октябре 2016 года Лейла Гатагажева прибыла в Сирийскую Арабскую Республику. Там она добровольно вступила в ряды незаконного вооруженного формирования в составе запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. Гатагажева оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием, говорится в релизе, опубликованном на сайте МВД России.

На основании запроса МВД по Республике Ингушетия фигурантка объявлена в международный розыск и задержана на территории Ирака.

Гатагажеву передали в Багдаде российским правоохранителям 17 июня.

нахождения принимаются меры по репатриации", - добавил он.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне 2021 года участники семинара в Москве констатировали, что, хотя власти и признают необходимость возвращения из Сирии и Ирака жен и детей боевиков, в том числе уроженцев Северного Кавказа, но остаются актуальными проблемы их реабилитации и социальной адаптации.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.



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