Лейле Гатагажевой продлен срок ареста

29 февраля 2024, 17:33

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Суд в Малгобеке оставил под стражей до 31 марта Лейлу Гатагажеву, обвиняемую в причастности к сирийским боевикам.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2023 года Малгобекский горсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Лейлы Гатагажевой с содержания под стражей на домашний арест на два месяца. Представитель следствия настаивал на продлении ареста, заявив, что на свободе Гатагажева может скрыться и оказать давление на свидетелей. 1 февраля суд по настоянию прокурора перевел Гатагажеву обратно в следственный изолятор. Следствие исключило статью о пособничестве террористической деятельности из обвинения по делу уроженки Ингушетии Лейлы Гатагажевой, молодой матери двоих детей. Тем не менее, Лейла остается в СИЗО вопреки доводам адвокатов, сообщили правозащитники.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, ее обвинили в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ). Мать Лейлы увезла ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии в Сирию и выдала там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Малгобекский городской суд продлил по запросу следствия продлили срок пребывания под стражей уроженке Ингушетии Лейле Гатагажевой, обвиняемой в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Гатагажева останется под стражей как минимум до 31 марта, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" на своем сайте.

На сайте суда к 17.33 мск не содержится информации о продлении ареста Гатагажевой.

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