Лейла Гатагажева оставлена под стражей вопреки смягчению обвинения

08 февраля 2024, 03:37

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Следствие исключило одну из статей обвинения из дела уроженки Ингушетии Лейлы Гетагажевой, молодой матери двоих детей больше не вменяют пособничество в террористической деятельности. Тем не менее, Лейла остается в СИЗО вопреки доводам адвокатов, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2023 года Малгобекский горсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Лейлы Гатагажевой с содержания под стражей на домашний арест на два месяца. Представитель следствия настаивал на продлении ареста, заявив, что на свободе Гатагажева может скрыться и оказать давление на свидетелей. 1 февраля суд по настоянию прокурора перевел Гатагажеву обратно в следственный изолятор.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, ее обвинили в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ). Мать Лейлы увезла ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии в Сирию и выдала там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Следствие сняло с Лейлы обвинение в пособничестве террористической деятельности, теперь ее обвиняют только по одной статье, об участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил 7 февраля Центр защиты прав человека "Мемориал".

У следствия нет никаких доказательств по предъявленным обвинениям, настаивает адвокат Гатагажевой Рамина Лабазанова. Защита отмечает, что с момента экстрадиции с Лейлой не проводили никаких следственных действий, хотя курирующие дело сотрудники спецслужб пытались оказывать давление на нее, чтобы получить признательные показания. Тем не менее, Лейла не признала себя виновной.

В суде защита указывала, что в течение месяца, проведенного под домашним арестом, Лейла не допустила ни одного нарушения. Прокурор, который требовал ее перевода в СИЗО, не привел аргументированных доводов в пользу своей позиции, следователь, в свою очередь не возражал против дальнейшего пребывания Лейлы под домашним арестом, однако суд, вопреки всему, вернул молодую мать под стражу.

“По состоянию на 7 февраля защита Гатагажевой так и не получила постановление Верховного суда Ингушетии, поэтому до сих пор неясно, чем руководствовался судья, когда изменил меру пресечения”, - говорится в публикации на сайте правозащитной организации.

Лабазанова напомнила, что Лейла уже отбыла в Ираке наказание за участие в террористической организации, однако в России ей по-прежнему вменяют ту же самую статью (часть 2 статьи 208 УК, которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы).

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