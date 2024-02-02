Лейла Гатагажева переведена в следственный изолятор

02 февраля 2024, 10:37

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Суд удовлетворил требование следователей вернуть под стражу из-под домашнего ареста жительницу Ингушетии Лейлу Гатагажеву, обвиняемую в связях с сирийскими боевиками.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2023 года Малгобекский горсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Лейлы Гатагажевой с содержания под стражей на домашний арест на два месяца. Представитель следствия настаивал на продлении ареста, заявив, что на свободе Гатагажева может скрыться и оказать давление на свидетелей.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, она обвинена в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ).

1 февраля суд перевёл Лейлу Гатагажеву в следственный изолятор, сообщила родственница обвиняемой. По ее словам, прокурор потребовал заключить Гатагажеву под стражу, и суд удовлетворил ходатайство. «Поменяли прокурора и следователей. Новые прокурор и следователь добились её ареста, хотя она ничего не нарушала, из дома не выходила», - привело слова женщины издание "Фортанга".

Лейла Гатагажева заключена под стражу до 23 февраля, отмечается в публикации.

По состоянию на 10.30 мск 2 февраля, на сайте Малгобекского горсуда, который ранее освободил Гатагажеву из-под стражи, не опубликована информация о заседании по ее делу или об уголовном деле по статьям 205.5 и 208 УК РФ. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется на странице поиска по сайту суда.

Напомним, Лейла Гатагажева обвиняется в работе на боевиков "Исламского государства"* в Сирии. По аналогичному обвинению она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Ранее адвокат Гатагажевой сообщила, что в 2019 году в отношении ее подзащитной было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). В 2020 году Гатагажеву объявили в розыск. В 2022 году в ее отношении возбудили еще одно уголовное дело по статье об участии на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Обвинения были предъявлены заочно. В июне 2023 года Гатагажева освободилась из иракской тюрьмы и была экстрадирована в Россию.

В 2014 году мать Гатагажевой с четырьмя детьми, братом и его семьей уехала в Сирию из Ингушетии. Там Лейлу насильно выдали замуж, когда ей исполнилось 13 лет. В 2017 году супруга убили, она осталась в 16 лет с двумя детьми и парализованной свекровью. Гатагажева сдалась властям Ирака. Ее свекровь, осужденная на 15 лет, умерла в тюрьме, сама Лейла была приговорена к пяти годам лишения свободы, дети жили с ней в заключении.

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