Лейла Гатагажева переведена под домашний арест

30 декабря 2023, 17:33

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Защита убедила суд в Малгобеке освободить из-под стражи уроженку Ингушетии Лейлу Гатагажеву, обвиняемую в связях с боевиками "Исламского государства"* в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября Малгобекский горсуд продлил до 31 декабря срок ареста уроженки Ингушетии Лейлы Гатагажевой, обвиняемой в сотрудничестве с боевиками в Сирии.

18 июня МВД сообщило, что Лейла Гатагажева экстрадирована из Ирака. Она обвиняется в работе на боевиков "Исламского государства"* в Сирии. По аналогичному обвинению она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Малгобекский горсуд изменил меру пресечения для Лейлы Гатагажевой и отправил её под домашний арест, сообщает сегодня на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

Заседание состоялось 29 декабря, на нем представитель следствия настаивал на продлении ареста. Он пояснил, что, оказавшись на свободе, Гатагажева может скрыться и оказать давление на свидетелей.

В свою очередь адвокат Рамина Лабазанова сообщила, что у её подзащитной нет не только заграничного, но и обычного гражданского паспорта, и попросила следователя объяснить, на чём основываются эти опасения. "Следователь не смог этого сделать. А на вопрос судьи Фердовс Батыровой, каким образом следствие устанавливало личность Гатагажевой, он ответил, что по свидетельству о рождении", - сообщил "Мемориал".

Судья изменила меру пресечения и назначила Гатагажевой домашний арест сроком на два месяца. "Услышав постановление суда, Гатагажева расплакалась. Впервые за последние шесть с половиной лет она проведет ночь не в камере", - говорится в публикации.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, она обвинена в пособничестве террористической деятельности (ч.2 ст. 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (ч.2 ст. 208 УК РФ), отмечается в публикации.

Напомним, ранее адвокат Гатагажевой сообщила, что в 2019 году в отношении ее подзащитной было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). В 2020 году Гатагажеву объявили в розыск. В 2022 году в ее отношении возбудили еще одно уголовное дело по статье об участии на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Обвинения были предъявлены заочно. В июне 2023 года Гатагажева освободилась из иракской тюрьмы и была экстрадирована в Россию.

В 2014 мать Гатагажевой с четырьмя детьми, братом и его семьей уехала в Сирию из Ингушетии. Там Лейлу насильно выдали замуж, когда ей исполнилось 13 лет. В 2017 году супруга убили, она осталась в 16 лет с двумя детьми и парализованной свекровью. Гатагажева сдалась властям Ирака. Ее свекровь, осужденная на 15 лет, умерла в тюрьме, сама Лейла была приговорена к пяти годам лишения свободы, дети жили с ней в заключении.

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