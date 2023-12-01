Продлен арест обвиненной в связях с боевиками уроженке Ингушетии

01 декабря 2023, 23:27

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Малгобекский суд продлил до 31 декабря арест уроженки Ингушетии Лейлы Гатагажевой, обвиняемой в сотрудничестве с боевиками в Сирии. Защита добилась перевода Гатагажевой из СИЗО Владикавказа, где у нее были конфликты с сокамерницами, в Пятигорск.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня МВД России сообщило, что из Ирака экстрадирована уроженка Ингушетии Лейла Гатагажева. Она обвиняется в работе на боевиков "Исламского государства"* в Сирии. По аналогичному обвинению она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила адвокат Рамина Лабазанова, отметив, что защита добивается прекращения уголовного дела.

Адвокат Гатагажевой сообщила, что в 2019 году против ее подзащитной возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности (части 2 статьи 205.5 УК РФ). В 2020 году Гатагажеву объявили в розыск. В 2022 году в ее отношении возбудили еще одно уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК РФ)ю Обвинения были предъявлены заочно. В июне 2023 года Гатагажева освободилась из иракской тюрьмы и была особым караулом экстрадирована в Россию. С тех пор она находится в СИЗО Владикавказа.

Малгобекский городской суд продлил арест жительницы Ингушетии Лейлы Гатагажевой ещё на месяц — до 31 декабря. Защита Гатагажевой на заседании 29 ноября попыталась убедить суд изменить меру хотя бы на домашний арест. Адвокат Рамина Лабазанова напомнила суду, что на предыдущем заседании она предъявляла приговор иракского суда (с переводом на русский язык), согласно которому Гатагажева с 2017 года отбывала наказание в иракской тюрьме по обвинению в связях с террористической организацией. Она отметила, что это достаточное основание для прекращения уголовного дела, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Представитель следствия просил оставить Гатагажеву под стражей на месяц, так как следствие не получило официальный перевод приговора иракского суда. Также он заявил, что запланирован допрос свидетелей по делу и следствие опасается, что обвиняемая может оказать на них давление. Суд удовлетворил ходатайство следствия.Защита заявила, что это решение будет обжаловано в Верховном суде Ингушетии.

После того, как следствие получит официальный перевод иракского приговора, из уголовного дела скорее всего уберут обвинение в пособничестве террористической деятельности, однако защита намерена добиваться прекращения дела по обеим статьям, подчеркнула адвокат.

Рамина Лабазанова также отметила, что добилась решения о переводе своей подзащитной в ближайшее время из СИЗО Владикавказа в СИЗО Пятигорска из-за проблем, которые возникли у Гатагажевой с сокамерницами, говорится в сообщении на сайте центра.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне 2021 года участники семинара в Москве констатировали, что, хотя власти и признают необходимость возвращения из Сирии и Ирака жен и детей боевиков, в том числе уроженцев Северного Кавказа, но остаются актуальными проблемы их реабилитации и социальной адаптации.

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