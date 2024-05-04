04 мая 2024, 20:49
Боец из Ростовской области убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Александр Леонтьев убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Аксайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 423 бойцов из Ростовской области.
"Кавказский узел" писал, что Руслан Гилев стал 422-м бойцом из Ростовской области, о смерти которого в ходе военной операции на Украине сообщали власти.
Александр Леонтьев убит в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Аксайского района. Леонтьев отправился в зону военных действий добровольцем, служил командиром взвода штурмового отряда. Ему был 41 год, у Леонтьева остались жена и трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Аксайского района от 3 мая.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 423 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"