Боец из Ростовской области убит на Украине

04 мая 2024, 20:49

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Александр Леонтьев убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Аксайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 423 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Руслан Гилев стал 422-м бойцом из Ростовской области, о смерти которого в ходе военной операции на Украине сообщали власти.

Александр Леонтьев убит в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Аксайского района. Леонтьев отправился в зону военных действий добровольцем, служил командиром взвода штурмового отряда. Ему был 41 год, у Леонтьева остались жена и трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Аксайского района от 3 мая.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 423 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".