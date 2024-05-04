04 мая 2024, 11:08

Военный из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Гилев убит в зоне военной операции, сообщили власти Зерноградского района. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 422 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 2 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 421 военнослужащего из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убит Руслан Гилев. В честь него в Красноармейской школе открыта "Парта Героя," сообщила 2 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Зерноградского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 422 военнослужащих из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Один человек ранен при отражении атаки беспилотников в Ростовской области", "Правозащитники не сочли массовой отправку мигрантов из Ростовской области на фронт", "Три военных из Славянска-на-Кубани убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 мая 2024, 10:14

  • Еврейские общины Дагестана отметили Песах в ограниченном формате

    Еврейские общины Махачкалы, Дербента, Кизляра и Хасавюрта на фоне обострения палестино-израильского конфликта отпраздновали Песах в ограниченном формате, рассказали члены общин. В Дагестане беспорядки после начала палестино-израильского конфликта носили скорее антиизраильский, чем антисемитский характер, а сам протест апеллировал к исламской солидарности, отметил аналитик.

04 мая 2024, 09:18

  • Евросоюз увеличил финансовую помощь Азербайджану на разминирование

    Власти Евросоюза согласились увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

04 мая 2024, 08:22

  • Ветеран из Тишково призвал чиновников решить проблему с водоснабжением

    Ветеран Великой Отечественной войны Александр Илларионов призвал чиновников решить ко Дню Победы проблему с водоснабжением села Тишково Астраханской области. В селе перебои с подачей воды уже как минимум полгода. Ранее этот вопрос взяли на контроль губернатор и Следком, однако она остается нерешенной.

04 мая 2024, 07:28

04 мая 2024, 06:32

  • Омар Муртазалиев возвращен из СИЗО в исправительную колонию

    Уроженца Дагестана Омара Муртазалиева планируют перевести в другое исправительное учреждение, пока же его вернули в исправительную колонию в Курганской области, где он находился ранее, сообщил адвокат. Сам Муртазалиев пожаловался на угрозы, ухудшение здоровья и отсутствие халяльного питания.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи