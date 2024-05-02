Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО

02 мая 2024, 07:25

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Владимир Чугайнов и Иван Балан убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 421-го военнослужащего из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 28 апреля представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 419 жителей Ростовской области.

В зоне военной операции на Украине погиб Владимир Чугайнов, сообщила 27 апреля администрация Волгодонской школы-интерната №14 на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

На Украине погиб Иван Балан. В честь него в Марьевской школе хутора Хмызов Дегтевского сельского поселения Миллеровского района установлена мемориальная доска, сообщила 28 апреля на своем сайте газета "Наш край".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 421-го военнослужащего из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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