Астраханец осужден за реабилитацию нацизма

04 мая 2024, 00:43

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Суд приговорил 26-летнего жителя Астрахани к трем годам принудительных работ, признав его виновным в реабилитации нацизма из-за публикаций в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта следственное управление СКР по Астраханской области сообщило о том, что 26-летний житель Астрахани обвинен в реабилитации нацизма из-за постов, содержащих презрительно-негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти о защитниках Отечества.

26-летний житель Астрахани признан виновным в реабилитации нацизма. Следствие и суд установили, что он в 2021 году в созданном им сообществе опубликовал запись с комментарием, "отрицающим факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, а также неоднократно публиковал изображения, содержащие признаки выражения презрительно-негативного отношения ко дню воинской славы России и к памяти о защитниках Отечества", пишет следственное управление СКР по Астраханской области 3 мая в своем телеграм-канале.

Астраханцу назначено наказание в виде трех лет принудительных работ.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября 2023 года стало известно, что силовики задержали жителя Астрахани за публикации, реабилитирующие нацизм, он был арестован.

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