Астраханец арестован по делу о реабилитации нацизма

09 ноября 2023, 18:26

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Силовики задержали жителя Астрахани за публикации, реабилитирующие нацизм, он арестован, сообщило сегодня следствие.

26-летний житель Астрахани заподозрен в реабилитации нацизма, сообщило управление Следкома России по Астраханской области.



По версии следствия, он создал в социальной сети публичное сообщество, в котором разместил запись с комментарием, отрицающим факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также неоднократно публиковал изображения,"содержащие признаки выражения презрительно-негативного отношения ко Дню воинской славы России и к памяти защитников Отечества", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Молодой человек арестован, указано в сообщении.

К публикации приложена запись задержания и допроса. Сотрудники ФСБ вывели подозреваемого из подъезда дома в наручниках и посадили в легковой автомобиль. Далее показаны кадры из кабинета, в котором молодому человеку, лицо которого на видео размыто, зачитывают основания для задержания.

"Кавказский узел" также писал, что в 2015 году суд Астраханской области приговорил к штрафу в размере 30 тысяч 16-летнего жителя Икрянинского района по статье Уголовного кодекса РФ о реабилитации нацизма. По данным следствия, молодой человек с домашнего компьютера разместил фотографию немецких солдат времен Второй мировой войны на своей личной странице в социальной сети.

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