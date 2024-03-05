05 марта 2024, 11:43

Астраханец обвинен в реабилитации нацизма

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Житель Астраханской области публиковал в соцсети посты, содержащие презрительно-негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти о защитниках Отечества. Дело в отношении него передано в суд, сообщил Следком.

По версии следствия, в 2021 году 26-летний житель Астраханской области создал паблик в соцсети и разместил в нем публикацию, отрицающую факты, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Следствие считает, что астраханец также неоднократно публиковал изображения, в которых содержалось презрительно-негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти о защитниках Отечества.

В отношении астраханца было возбуждено уголовное дело по части 2 и части 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщило следственное управление СКР по Астраханской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – отметило ведомство 4 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Комментариев от представителей обвиняемого не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября 2023 года стало известно, что силовики задержали жителя Астрахани за публикации, реабилитирующие нацизм, он был арестован.

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Примечание:

"Обвиняемые в осквернении Вечного огня в Нефтекумске получили реальные сроки", "Житель Невинномысска обвинен в реабилитации нацизма", "Силовики провели обыск у активиста из Астрахани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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