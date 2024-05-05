Ростовские зоозащитники сообщили о массовом захоронении бездомных собак

05 мая 2024, 06:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массовое захоронение собак найдено в селе Федоровка под Таганрогом, где находится организация по отлову безнадзорных животных. Зоозащитники считают, что сотрудники компании просто выбросили умерших собак.

О массовом захоронении собак в Ростовской области стало известно в конце апреля, его обнаружили местные зоозащитники.

По их словам, погибших животных насчитывается несколько десятков. Часть трупов частично закопана, часть - просто лежит на земле, пишет 3 мая 1rnd.ru.

В селе Федоровка, где найдено захоронение, работает организация по отлову безнадзорных животных. По мнению зоозащитников, которые приехали в организацию с кормами, сотрудники этой компании просто выбросили умерших животных на пустыре. От чего умерли собаки - пока неизвестно, информирует Donday.ru.

Активисты ранее уже жаловались на работу упомянутой организации. Безнадзорных животных, которых отлавливала эта компания, затем выпускали на волю сильно истощенными и ранеными. У некоторых собак были незаживающие после стерилизации швы, а некоторые и вовсе не были стерилизованы.

Зоозащитники сообщили о свалке в полицию, проводится проверка.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 марта прохожие обнаружили на обочине дороги на мысе Кадош в Туапсе свалку с телами собак. По словам зоозащитников, правоохранители и чиновники равнодушно относятся к нарушению законов о гуманном обращении с животными, а контракты на отлов и стерилизацию безнадзорных собак выигрывают фирмы, которые выставляют наименьшую цену, а не гарантируют законную и качественную работу.

Аналогичная свалка с трупами собак была обнаружена в ноябре 2022 года в Астраханской области. 27 ноября стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил. По словам зоозащитников, трупы животных были доставлены на скотомогильник на машине компании, которая выиграла тендер на отлов животных.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.