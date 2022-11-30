Зоозащитники обвинили астраханский приют в жестоком обращении с животными

30 ноября 2022, 01:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Собаки, чьи тела были найдены на скотомогильнике в окрестностях Астрахани, умерли от голода в приюте, который выиграл все тендеры на отлов и стерилизацию бездомных животных, отметили зоозащитницы Светлана Марченко и Нелля Поповичева. Никакого общественного контроля за работой приюта нет, заявил областной депутат Олег Шеин. Природоохранная прокуратура и раньше выявляла нарушения в работе приюта.

Как писал "Кавказский узел", на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Об этом сообщили активисты. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил.

Ранее жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 25 июня депутаты Астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак. По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

Региональный координатор Федерального проекта «Защита животного мира», руководитель одного из собачьих приютов Светлана Марченко рассказала корреспонденту «Кавказского узла» сообщила, что узнала о найденных на скотомогильнике трупах собак от волонтеров.

Он сообщили, что 26 ноября во второй половине дня на территорию скотомогильника, где расположена арендуемая мэрией Астрахани печь для утилизации трупов животных, приехала машина местного приюта для бездомных животных. Работники приюта выгрузили около 60 трупов собак «с различными увечьями и признаками смерти от голода». «Работница скотомогильника позвонила в мэрию и сообщила, что вызывает полицию, так как видны признаки насильственной смерти животных. Приехали из природоохранной прокуратуры, из полиции, были сотрудники ветслужбы и Россельхознадзора. Из мэрии выехал сотрудник специализированного отдела. Работница скотомогильника тут же сфотографировала и выслала фотографии трупов волонтерам, а они мне сообщили», - рассказала Светлана Марченко.

По словам зоозащитницы, надзорные органы обследовали трупы, зафиксировали факт преступления на фото и видео, отобрали 10 трупов для экспертизы в лаборатории. Результаты исследований чиновники обещали обнародовать. Еще два трупа собак забрали волонтеры. Они отправили их в Москву для проведения независимой экспертизы. 27 ноября волонтеры дежурили на скотомогильнике.

Светлана Марченко рассказала, что руководит приютом для бездомных собак уже 10 лет. В 2022 году ее приют участвовал в конкурсах на отлов и стерилизацию бездомных животных, однако все тендеры "до единого" выиграл приют, сотрудники которого привезли трупы собак. «Они предложили самую низкую цену, за которую нельзя проводить качественную работу. Показатель их работы – появление 350 щенков только в нашем районе. Когда мы работали, щенков вообще на улице не было. Нужно наводить порядок. А у [компании] было много изъянов, о которых не раз предупреждал надзорные органы руководитель ветеринарной службы [Службы ветеринарии Астраханской области, КУ] Вячеслав Мамонтов», - заявила зоозащитница.

Общественный инспектор в области обращения с животными при Роспотребнадзоре, представитель регионального отделения зоозащитной всероссийской организации «Будь человеком» Нелля Поповичева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о многочисленных нарушениях отлова, содержания и стерилизации бездомных собак, которые были ею замечены в работе упомянутого приюта. Нелля уверена, что найденные на скотомогильнике животные погибли от голода.

«Меня не удивляет такой масштаб мора, потому что их просто не кормят. Было около 60 трупов. Их привезли для утилизации, как биоотходы. Там [на территории скотомогильника] утилизационная печь. Ее включают раз в сутки. До следующего включения печи они [трупы собак] лежали, сваленные в кучу. 12 трупов ушли на экспертизу. Вчера [28 ноября] опять была прокурорская проверка. Сейчас их [трупы собак] уже, скорее всего, утилизировали», - рассказала Поповичева.

Зоозащитница посетовала на то, что нарушения в работе приюта, площадка которого расположена в микрорайоне Бабаевского, общественным и государственным организациям зафиксировать очень сложно, так как их не пускают на их территорию. Общественный контроль невозможен, а государственный контроль крайне ограничен, так как его можно осуществлять только с санкции прокуратуры. «Остальные хорошие приюты простаивают без работы. Им не дают муниципальных заданий. Один из них простаивает уже год - и это на фоне острой проблемы с бездомными собаками», - возмутилась Нелля Поповичева.

Она считает, что в деятельности компании имеется коррупционная составляющая. По ее мнению, эта организация не может качественно выполнять госзаказ, так как у нее нет соответствующих мощностей. Нелля привела данные природоохранной прокуратуры. Так, в один из периодов в приюте должно было содержаться более 900 собак, в то время, как мест там имелось только около 300. «И то эти места не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям. Все отходы сливаются прямо на улицу. Природоохранная прокуратура подтвердила все наши доводы», - сказала зоозащитница.

Поповичева рассказала, что во время последних профильных госзакупок было заключено контрактов на работу с бездомными собаками в Астраханской области на 55 млн руб. Были заложены затраты на каждую отловленную собаку в размере около 14 тысяч рублей. Это расходы на их отлов, стерилизацию, вакцинацию, содержание и выпуск на прежнее место. «Качество работ [приюта] сомнительна. Они отлавливают всех подряд – биркованных, ручных - кого удобно ловить. Применяют сачки, которые запрещены. А агрессивные, неподдающиеся отлову особи, беременные суки бегают на воле. В [приюте] неквалифицированные кадры работают. Отлов дорогой. Ради количества они хватают всех подряд, не разбираясь», - сказала Нелля Поповичева.

Депутат рассказал о попытках строительства госприюта для животных в Астраханской области

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин назвал несовершенным Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» N 498-ФЗ.

«Вместе с тем, по духу своему закон этот гуманистический и формирующий некий общественный контроль. Он предполагает, в частности, что исполнители подрядов обязаны размещать в интернете сведения о находящихся в приютах животных, вести документально подтвержденный учет, обеспечивать владельцев потерявшегося животного возможности поиска путем осмотра в приютах», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Шеин заметил, что при предыдущем губернаторе Александре Жилкине в Астраханской области начали строительство государственного приюта. Потратили из регионального бюджета на это 35 млн рублей. При губернаторе Игоре Бабушкине, по словам Шеина, «с этим приютом случился кадровый бардак». «Мы наводили там порядок, воровать не давали. Но у них была проблема с неосвоением выделяемых средств. В итоге они стали прилично работать. В январе 2022 года под предлогом развития конкуренции, по итогам явно инспирированного предписания Антимонопольной службы, Госприют остался без подряда, а весь подряд был передан частной фирме господина (назвал имя астраханского политика). После этого никакого общественного контроля не было», - рассказал Олег Шеин.

Депутат областной думы заявил, что у него имеются официальные письма из надзорных органов о том, «что туда [в частный приют] не может пройти даже сотрудник ветеринарии», так как на территорию частной фирмы - по недавно принятым федеральным законам - не могут зайти проверяющие из надзорных органов «без согласования с прокуратурой». Субботний же инцидент на скотомогильнике связан, по его мнению, с многочисленными нарушениями в деятельности выигравшей конкурс на работу с бездомными животными компании. Шеин заявил, что схема работы этой фирмы «создана под патронажем областной администрации». «Потому что туда загнали не только городские, но и все районные подряды [по работе с бездомными животными]. Там жестокое обращение с животными. Их [животных] там не кормят, они умирают от голода. А по 14 тысяч рублей на каждую собаку они получают. Есть большое развернутое представление природоохранной прокуратуры, данное в конце октября, у которого вчера истекли сроки предписания. Ничего по ним не сделано. И я хочу предложить прокуратуре в судебном порядке отреагировать на это», - заявил Олег Шеин.

Проводится проверка инцидента на скотомогильнике

Исполняющий обязанности Астраханского межрайонного природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о проведении проверки инцидента, случившегося на скотомогильнике.

«Выводы мы делать пока не можем. В субботу (26 ноября) информацию получили о завозе на скотомогильник собак с признаками увечий. Незамедлительно наш сотрудник выехал на место. Организовали взаимодействие с ООО «Чистый Город», провели осмотр места, опросили лиц, которые там находились. Собрали совместно с органами ветеринарии материалы – трупы животных. Сроки получения результатов 30 дней. Но мы их [аккредитованную лабораторию] просим предоставить [результаты анализов] в короткие сроки», - сообщил Шамшутдинов.

Прокурорский работник рассказал, что в октябре его ведомство провело очередную проверку деятельности приюта. Были выявлены нарушения «в части соответствия приюта требованиям законодательства». «28 октября направили им представление об устранении нарушений. Ответа об исполнения наших требований пока не получили. Месяц вот-вот прошел. На днях получим ответ», - сказал Зариф Шамшутдинов.

Сотрудница пресс-службы Управления Россельхознадзора Дарья Чижикова сообщила, что "мертвые собаки были найдены специалистами Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры". "На текущий момент в наше ведомство официальной информации по данному случаю не поступало", - добавила она.

Юрист Сергей Иващенко отметил, что проблема жестокого обращения с бездомными животными актуальна для России в целом. При этом Иващенко считает действенным Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» N 498-ФЗ.

«Статья 11 этого закона предписывает, что животные должны быть защищены от жестокого обращения. Владельцы же приютов несут обязанности, как владельцы содержащихся у них животных (пункт 6 статьи 16) Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено. Если же появляется такая необходимость, их умерщвление должны производить специалисты гуманными способами – быстро и безболезненно (пункт 11. статьи 16). Как мы видим по астраханскому инциденту, животные погибли от истощения, возможно от истязаний. Если результаты проверки надзорных органов это покажут, в отношении сотрудников и руководства [приюта] могут возбудить уголовные дела», - заявил юрист.

Иващенко сообщил, что за подобное деяние, совершенное организованной группой (пункт 2а статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животными»), виновным грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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