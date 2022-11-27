Жестокое убийство бездомных собак в Астраханской области возмутило пользователей соцсети

27 ноября 2022, 07:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств, сообщили активисты. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 27 января астраханцы отметили в соцсети, что из-за равнодушия чиновников проблема с бездомными животными вышла в регионе практически на первое место. 25 июня депутаты Астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак.

По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

По данным зооволонтеров, на скотомогильник, расположенный в Приволжском районе Астраханской области было привезено около 60 трупов собак со следами издевательств. Многие трупы с бирками. "Там отрезанные половые органы, выколотые глаза, отрезанные носы и прочее", – привел 26 ноября "Арбуз Today" слова зооволонтера.

По словам активистов, трупы были привезены на машине фирмы, с которой ранее был заключен контракт на отлов животных. Трупы животных были привезены, чтобы их сжечь, но неравнодушие жители вызвали полицию. На месте работают сотрудники прокуратуры и ветеринарной службы, сказано в публикации.

Фото и видео, на которых показаны трупы собак, издание "Арбуз Today" разместило 26 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 4048 пользователей. На 07.00 мск 27 ноября эта запись набрала 55 отметок с реакцией пользователей и 37 комментариев.

"Те, кто сотворил такое, живут среди нас. Нельзя молчать, надо писать на федеральный уровень. Надо всем вместе бороться с этим", – призвала Наталья Лутай.

"Правоохранительные органы и психиатры должны призадуматься. И не только задуматься, а действовать", – считает Елена Шубина.

"Где полиция, почему не работают? Есть статья о жестоком обращении с животными. Кто-то кровь [во время спецоперации] проливает, а такие садисты с собаками борются", – возмутился Иван Дудников.

Публикация о массовом убийстве собак в Астраханской области была 26 ноября размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 180 тысяч пользователей. На 07.00 мск 27 ноября эта запись набрала 132 отметки с реакцией пользователей и 360 комментариев.

"Не в том дело, что собак умертвляют, а зачем так издеваются?" – задалась вопросом Алла Сизова.

"Одно дело усыпить собак, отстреливать, и совсем другое издеваться! Это чистой воды садизм", – подчеркнула Марина Панова-Ватанская.

"Понятно, что собак много на улицах, но не таким ведь зверским способом их умертвлять. Что было в голове у того, кто все это сделал, тут явные отклонения в психике", – считает Елена Воронова.

"Я не защитник бродячих собак конечно, но это совсем уже изверги какие-то", – написала Любовь Павлова.

"Как можно издеваться над живыми существами, которые тоже исписывают боль? Это не должно оставаться безнаказанным", – заявила Мария Гридякина.

"Главное миллионы выделяются на их содержание, стерилизацию, и так далее. А итог на фото", – возмутилась Юлия Шолыхова.

Напомним, 13 ноября стало известно, что власти Астраханской области планируют направить более 37 млн рублей на борьбу с бездомными животными. Из этой суммы 25,21 млн рублей получит Астрахань, а остальная сумма будет распределена между районами Астраханской области.

Комментаторы в соцсети ранее скептически отреагировали на эти планы властей региона. По их словам, деньги на отлов бродячих собак в Астраханской области выделяются регулярно, но результатов нет, и животные продолжают нападать на людей.

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