Свалка с трупами собак в Туапсе показала проблемы с саночисткой на Кубани

07 марта 2024, 05:10

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Правоохранители и чиновники равнодушно относятся к нарушению законов о гуманном обращении с животными, а контракты на отлов и стерилизацию безнадзорных собак выигрывают фирмы, которые выставляют наименьшую цену, а не гарантируют законную и качественную работу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" зоозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта прохожие обнаружили на обочине дороги на мысе Кадош в Туапсе свалку с телами собак.

«Жители сняли видео с убитыми собаамик, тела которых были разбросаны по территории лесопарка регионального значения «Кадош», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Витишко об обстоятельствах, при которых были обнаружены убитые собаки.

По его информации, это территория относится к особо охраняемым и находится в ведении министерства природы, которое должно совместно с полицией реагировать на такие события. Однако, никакой реакции с 3 марта не последовало, когда двое активистов подали официально заявления о преступлении в ОМВД по Туапсинскому району и их заявления были официально зарегистрированы. «Пока ничего неизвестно. Я звонил и мне подтвердили, что заявления приняты и по ним проводится проверка. Но какая именно проверка, я не знаю», - сказал 6 марта Евгений Витишко.

Он считает, что здесь есть состав преступления по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). При этом эколог отметил, что чиновники весьма равнодушны к таким видам преступлений, как жестокое обращение с животными. Он напомнил, что в Краснодарском крае, в том числе в Туапсе, большое число контрактов получала фирма с Ростова-на-Дону. В муниципалитетах, где заключала контракты эта фирма, трупы животных находили на несанкционированных свалках. «Хотя было много очевидцев жестокого обращения сотрудников этой фирмы с животными и много жалоб на аморальные и бесчеловечные поступки, но правоохранители до сих пор никак не отреагировали, а фирма, чтобы не привлекать внимание, просто поменяла вывеску и продолжила свою деятельность», - рассказал Евгений Витишко.

Это не только пример жестокого обращения с животными, такая «работа» создает угрозу людям, объяснил Витишко.

«Это трупы животных выброшенные в природу… это становится источником заражения и распространения инфекций, и никто об этом не думает из чиновников, и контракты с живодерами продолжают заключаться», - заключил эколог.

Он пообещал, что если до 8 марта реакции на свалку собак он не получит, то будет поднимать эту же тему на уровне вице-губернатора края, как по поводу поиска живодеров для привлечения их к ответственности, так и по поводу утилизации разбросанных в зоне ООПТ трупов животных.

«Это явное преступление и аморальное поведение. В Краснодарском крае нет такого закона, который позволяет работникам частных фирм по отлову собак убивать животных. В прошлом году Госдума приняла поправки в закон «Об обращении с животными», который наказывает и запрещает жестоко относится к животным. Но нет никаких правил и никакой ответственности за нарушение правил обращения с животными в крае, поэтому и появляются свалки собак», - говорит эколог Дмитрий Шевченко.

Выигравшие тендер бизнесмены, не должны убивать отловленных собак, а должны прививать, стерилизовать и выпускать на волю. Однако, вместо этого бездомных животных ждет либо убийство, либо вывоз в лес, на дорогу, в чужие села, где они просто гибнут без пищи, от холода, болезней и без своих привычных связей с людьми которые их подкармливали», - отмечает эколог.

«В последнее время участились случаи недобросовестного оказания услуг фирмами-подрядчиками, которые работают с бездомными животными. Это происходит потому, что на эти подряды выходят люди непрофессиональные, те, кто гонится за легкой наживой», - считает зоозащитница из Сочи Марина Савинова. Она обратила внимание, что предприниматели выигрывают контракты, выставляя цены, по которым практически невозможно оказать качественные услуги.

«Приоритет отдаётся не качеству услуг, а наименьшей цене. В связи с этим мы имеем зафиксированные зоозащитниками свалки с животными, где нарушен даже принцип утилизации биоотходов. И чтобы сэкономить деньги на утилизацию, собаки просто выкидываются на свалки, образуя незаконные могильники. Такой подход несёт еще и эпидемическую опасность населению нашего края», - сказала она.

"Кроме того, собаки этими живодерами очень жестко отлавливаются, содержатся в неподобающих местах и выпускаются на волю не так как требует этого закон. Закон требует вернуть стерилизованное животное на прежнее место обитания, а не в любое место, которое пришло в голову подрядчикам. Они или убивают собак или выпускают их в лесу, где они умирают от голода, что является уже нарушением закона. И естественно, мэрия подписывая контракты с любыми ИП или фирмами, у которых нет репутации, обязана проверять содержание собак там. К сожалению, никогда и никто с такими проверками не выезжает», - заключила зоозащитница Марина Савинова.

Необходимо, чтобы выполнялось федеральное законодательство о гуманном отношении к животным и сокращении их популяции путем контроля за обращением с животными со стороны тех, кто занимается их стерилизацией и выпуском в привычную среду обитания до естественного конца их жизни, без возможности размножаться, считает волонтер частного приюта «Право на жизнь» на Барановке в Сочи Светлана Петрова.

Из года в год весной, к летнему сезону, заключаются контракты и договора с фирмами, которые отлавливают и отстреливают собак в городах края, указала зоозащитница Ольга Слатова.

«Зоозащитники пытаются помочь бездомным животным, а живодеры под видом «работы» убивают их на глазах у детей и взрослых… В Сочи одно ЧП следует за другим: 11 февраля в Красной поляне мужчина молотком убил собаку. Почему в Краснодарском крае мы постоянно слышим об убийствах животных, умерщвлениях, отравлениях, отстрелах. Это должно прекратиться и за неисполнение закона виновные должны нести наказание за преступления по ст. 245 УК РФ. Региональные власти и администрация города должны гуманно относиться к животным и чётко выполнять Федеральный закон N 498. А любое из выше перечисленных убийств не может называться гуманным», - сказала зоозащитница.

Ранее "Кавказский узел" писал, что аналогичная свалка с трупами собак была обнаружена в ноябре прошлого года в Астраханской области. 27 ноября стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил. По словам зоозащитников, трупы животных были доставлены на скотомогильник на машине компании, которая выиграла тендер на отлов животных.

В начале ноября 2023 года сочинские зоозащитники сообщили о массовой травле бездомных собак.

В январе сочинские зоозащитники пожаловались, что частные приюты для бездомных животных на Барановке находятся под угрозой из-за отсутствия воды и электроэнергии, а единственная дорога к ним наполовину обрушилась из-за стройки неподалеку. По их словам, в приютах содержится 1250 собак, волонтеры тратят на них собственные средства, а чиновники не обращают внимания.

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