Сочинские зоозащитники сообщили о массовой травле бездомных собак

05 ноября 2023, 01:38

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Накануне празднования Дня народного единства во многих районах Сочи произошло массовое отравление бездомных собак, сообщили местные зоозащитники, который обратились по этому поводу в полицию.

Жители Сочи прислали 4 ноября сообщение на sms-сервис "Кавказского узла" о том, что в городе с 30 октября по 3 ноября произошли массовое отравление собак. "Накануне государственного праздника происходят массовые отравления уличных добрых собак, в том числе и биркованных <...> Отравления происходили планомерно, несколько дней подряд, начиная с территории аэропорта и далее в направлении Адлера, с. Веселое, Красной Поляны", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать на номер сообщения +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

День народного единства в Сочи отметили массовыми гуляньями. В городе организован "Сочи-марафон", в котором, по данным пресс-службы мэрии, принимают участие спортсмены из 450 городов, представляющие 80 регионов России. Дистанция пролегает по центральным улицам города - Несебрской, Воровского, Курортному проспекту, Черноморской, Театральной, Орджоникидзе, Москвина.

Сочинские зоозащитники в День народного единства стали свидетелями массовой травли собак в городе. По словам руководителя частного приюта "Поводог" Надежды Майбороды, особенно много погибших животных было найдено в районе сочинского аэропорта. По ее словам, руководство аэропорта написало в полицию заявление по факту убийства животных.

Также Майборода сообщила, что сочинские зоозащитники по всему городу зафиксировали убитых животных. "С 30 октября по 3 ноября проводилось массовое отравление собак по разным местам Адлерского района: ниже аэропорта, ближе к частным гостиницам, на территории аэропорта, в селе Весёлое, по дороге на Красную поляну рядом с ТЭС 5 и на самой Красной поляне и в центре Сочи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она полагает, что убийство собак было совершено накануне празднования.

Зоозащитница Ольга Король также стала очевидицей массового убийства собак, ей удалось спасти одну из отравленных.

Дежурный в полиции Адлера подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что «заявления от зоозащитников получены».

Ранее "Кавказский узел" писал, что кубанским зоозащитницам удалось добиться отмены постановления губернатора Краснодарского края о запрете на кормление бездомных животных. В суд по поводу отмены данного постановления обратилась юрист из Новороссийска Наталья Каменская.

По словам директора реготделения "Альянса защитников животных" Елены Наседкиной, протест вызвало постановление губернатора Вениамина Кондратьева № 149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщил ранее "Коммерсант".

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