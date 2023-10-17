Зоозащитники Кубани добились отмены запрета на кормление бездомных животных

17 октября 2023, 22:40

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Губернатор Краснодарского края отменил постановление о запрете на кормление бездомных животных после обращения зоозащитников в суд. Активисты связали решение властей с критикой в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", юрист Наталья Каменская из Новороссийска потребовала в суде отмены запрета на кормление бездомных животных, введенного постановлением губернатора Краснодарского края. Первое заседание состоялось 26 сентября. Ранее, 22 апреля в Краснодаре более 130 человек, в том числе жители Сочи, Горячего Ключа и нескольких станиц Кубани, приняли участие в пикете против запрета на кормление бездомных кошек и собак и содержание их вне приютов. 23 апреля более 130 человек из разных городов Кубани подписали призыв к властям края не допустить ужесточения законов об отношении к бездомным животным. Для решения проблемы следует пересмотреть условия конкурсов на отлов животных, организовать их стерилизацию и усилить контроль за владельцами домашних собак и кошек, указали зоозащитники. 1 мая власти Краснодарского края ввели штрафы за нарушение требований по содержанию и выгулу домашних животных.

По словам директора реготделения "Альянса защитников животных" Елены Наседкиной, протест вызвало постановление губернатора Вениамина Кондратьева № 149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщил ранее "Коммерсант".

Сегодня в суде стало известно, что губернатор сам отменил оспариваемое постановление, рассказала юрист Наталья Каменская корреспонденту "Кавказского узла". "Я пришла в назначенное время. Суд немного задержался. Длился не более 40 минут. Поддержать меня приехали 16 зоозащитников из разных поселений края. В процессе сторона ответчика - администрации края, сообщила, что губернатор края сам отменил оспариваемые пункты. Ответчики представили заверенную копию нового постановления губернатора № 807 от 13 октября 2023 года "О внесении изменений в постановление губернатора Краснодарского края от 29 марта 2023 г. № 149 "Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Участникам процесса ответчики сообщили, что постановление губернатора № 807 опубликовано сегодня на сайте администрации края и вступило сегодня в законную силу", - рассказала истица Наталья Каменская.

Суд по согласию сторон прекратил гражданское дело с требованием о запрете на кормление бездомных животных, отметила Каменская.

Как следует из текста постановления № 807 (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), новый документ вместо требования сообщать при обнаружении животного без владельца в организацию, занимающуюся отловом животных, вводит требование сообщать в службу отлова лишь о тех животных, которые не имеют "неснимаемых и несмываемых меток" либо ведут себя агрессивно. Также исключены присутствовавшие в прежнем постановлении запреты на прикорм безнадзорных животных и контакт с ними.

Сама Наталья Каменская и все 16 зоозащитников, которые приехали ее поддержать, остались довольны развитием событий. "Мне не было смысла настаивать на продлении суда, так как фактически мои требования были выполнены губернатором без судебного решения по его собственной воле. Определение суда выдадут через несколько суток, но копию Постановления губернатора я получила сегодня и смысла судиться нет", - отметила Каменская. Она считает, что чиновникам края не был выгоден негативный резонанс и поэтому они решили погасить конфликт на корню.

Такого же мнения придерживается и зоозащитник, волонтер сочинского приюта "Право на жизнь" Георгий Козлов. "После подачи Каменской иска к губернатору в соцсетях разразился скандал. Зоозащитники обрушились с критикой на губернатора, по всей видимости это была его реакция на народный гнев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оспариваемое постановление противоречило нескольким законам России о гуманном отношении к животным, отметила зоозащитница из Сочи Марина Савинова. По ее данным, это вторая отмена подобного постановления в России. "Считаю что теперь остальным зоозащитникам России будет проще. Ведь есть уже два прецедента. Одно - это отмена через прокуратуру была в Челябинске. И сейчас через суд в Краснодаре. Теперь, кто будет дальше подавать из регионов на отмену подобных постановлений, могут брать готовое заявление, и решения судов по аналогичному вопросу, надеемся, будут приниматься", - рассказала Савинова корреспонденту "Кавказского узла".

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