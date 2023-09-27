Юрист из Новороссийска потребовала отменить запрет на кормление бездомных животных

27 сентября 2023, 01:59

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Наталья Каменская из Новороссийска добивается через суд отмены запрета на кормление бездомных животных, введенного постановлением губернатора Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля в Краснодаре более 130 человек, в том числе жители Сочи, Горячего Ключа и нескольких станиц Кубани, приняли участие в пикете против запрета на кормление бездомных кошек и собак и содержание их вне приютов. 23 апреля более 130 человек из разных городов Кубани подписали призыв к властям края не допустить ужесточения законов об отношении к бездомным животным. Для решения проблемы следует пересмотреть условия конкурсов на отлов животных, организовать их стерилизацию и усилить контроль за владельцами домашних собак и кошек, указали зоозащитники. 1 мая власти Краснодарского края ввели штрафы за нарушение требований по содержанию и выгулу домашних животных.

По словам директора реготделения "Альянса защитников животных" Елены Наседкиной, протест вызвало постановление губернатора Вениамина Кондратьева № 149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщил "Коммерсант".

26 сентября состоялось первое предварительное слушание по иску любительницы животных, юриста из Новороссийска Натальи Каменской. Она потребовал отменить пункту в постановлении губернатора Краснодарского края "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края", где говорится о запрете подкармливать бездомных животных (копия иска имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Наталья Каменская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что предварительное судебное заседание по ее иску к губернатору о признании недействующими абзацев 4 и 5 пункта 5.1 постановления "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края, утвержденного постановлением Губернатора Краснодарского края состоялось в Краснодарском краевом суде.

"Меня пришло поддержать 11 человек, которые просто узнали об этом деле из соцсетей. Причем были люди из других городов нашего края, которые специально приехали. Это очень приятно, спасибо большое. Что касается процесса, то суд у меня попросил приложение к диплому о высшем юридическом образовании. Это там, где оценки. За всю мою юридическую практику со времён принятия КАС РФ это впервые, когда суд заинтересовали мои оценки. У меня приложения с собой не было, но к участию в деле меня допустили без оценок", - рассказала она.

По ее словам, ранее в определении о принятии к производству искового заявления суд попросил ее предоставить доказательства того, что она является "субъектом рассматриваемых правоотношений" и данный нормативный правовой акт распространяет на нее свое действие. "То есть этот акт нарушает мои личные права. В качестве доказательства я предоставила суду 10 видеозаписей с описанием, в том числе из социальных сетей, где и как я кормлю животных в поселке Широкая балка и несколько чеков о приобретении кормов <...> Видеозаписи мы не смотрели ввиду отсутствия технической возможности, но суд их приобщил. А вот с подачи прокурора, который сказал, что чеки это ненадлежащее доказательство, суд попросил доказать, что именно я оплатила эти чеки. Абсурд, конечно, доказывать, что я кормлю животных.

Также суд настойчиво допытывался о том, являюсь ли я волонтером, работником фонда, хотя я писала в иске, что я кормлю животных только в одном месте - в поселке Широкая балка, вне сезона, просто как человек, любящий животных. Дополнительно пояснила, что регулярно езжу в этот курортный поселок на пробежки и на море вне сезона, что я купаюсь круглый год в море и вот беру с собой корм и заодно кормлю животных. Я-то прекрасно понимаю, что отсутствие факта нарушения моих прав - это единственная возможность судьи отказать мне в иске и не рассматривать его. Это просто чувствовалось что весьма огорчило меня. Но ничего не поделаешь, по их воле я должна буду доказывать и в следующем заседании, что люблю животных и кормлю их. По итогу заседания по ходатайству администрации Краснодарского края привлекли к участию в деле департамент ветеринарии Краснодарского края, поскольку это ведомство осуществляло подготовку оспариваемого в части нормативного правового акта. Судебное заседание отложили на девятое октября. Это будет вновь предварительное судебное заседание», - рассказала Наталья Каменская.

Поддержать Наталью Каменскую приехали зоозащитники из разных городов края зоозащитники. «Нас было более десяти человек на суде. Мы не знали ранее Наталью Каменскую. Все, кто приехал, прочли ее пост в «ВКонтакте» о поданном иске и дате заседания. На суд приехали зоозащитники из пригородов и города Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Горячего ключа, Сочи», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая на суде зоозащитница из Горячего Ключа Валентина Шостак.

По мнению зоозащитницы и юриста из Краснодара Нины, отмена запрета на кормление бездомных животных - очень важный шаг. «Многие волонтеры, которых, возможно, оштрафуют за благотворительность, будут продолжать спасать от голодной смерти ненужных государству животных, но будут это делать с оглядкой, как бы не попасть под штраф. За благотворительность надо поощрять, а не наказывать. А спасать надо животных, которых массово уничтожают без причин и оснований», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтер приюта "Право на жизнь" Георгий Козлов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что узнал об иске Каменской из соцсетей. «У меня у самого живут 7 собак и два кота, которые оказались на улице. Я их приютил. Как можно проходить мимо живых существ, которые ждут от нас помощи? Я расценивают распоряжение губернатора о запрете на кормление как жестокое обращение с животными. Ведь получается, что эти животные, которых мы сейчас поддерживаем и подкармливаем, будут медленно умирать на наших глазах от голода и истощения", - недоумевает он.

Козлов также раскритиковал чиновников сочинской мэрии, которые рапортовали об открытии муниципального приюта для безнадзорных животных, а на деле никакого приюта нет. "Я был там в начале сентября и сделал фото. Выкорчевали лес, разровняли площадку, поставили забор наполовину - и на этом все обустройства приюта пока закончилось. Так где же находиться бездомным животным", - рассказал он.

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