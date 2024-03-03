Свалка с трупами собак найдена в Туапсе

03 марта 2024, 05:49

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Прохожие обнаружили на обочине дороги на мысе Кадош в Тупсе свалку с телами собак.

Видео, снятое на мысе Кадош, было опубликовано 2 марта в соцсетях и телеграм-каналах.

На видео, опубликованном, в частности, в телеграм-канале "Типичный Сочи", видно, как на обочине дороги среди покрышек и пластиковым пакетов лежат трупы минимум шести собак. Кроме того, как утверждается, тела собак были также в мешках.

По данным автором канала, появление трупов совпало с тем, что из некоторых населенных пунктов исчезли все собаки, даже стерилизованные. Кроме того, утверждается, что одна местная жительница опознала собаку, которую регулярно подкармливала.

В полицию Туапсинского района сообщений и заявлений по поводу свалки не поступало, однако, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, материал, выявленный в ходе мониторинга интернета, зарегистрирован, проводится проверка, пишет ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что аналогичная свалка с трупами собак была обнаружена в ноябре прошлого года в Астраханской области. 27 ноября стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил. По словам зоозащитников, трупы животных были доставлены на скотомогильник на машине компании, которая выиграла тендер на отлов животных.

В начале ноября 2023 года сочинские зоозащитники сообщили о массовой травле бездомных собак.

В январе сочинские зоозащитники пожаловались, что частные приюты для бездомных животных на Барановке находятся под угрозой из-за отсутствия воды и электроэнергии, а единственная дорога к ним наполовину обрушилась из-за стройки неподалеку. По их словам, в приютах содержится 1250 собак, волонтеры тратят на них собственные средства, а чиновники не обращают внимания.

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