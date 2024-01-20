Сочинские зоозащитники сообщили о проблемах приютов для бездомных животных

20 января 2024, 03:12

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Частные приюты для бездомных животных на Барановке находятся под угрозой из-за отсутствия воды и электроэнергии, а единственная дорога к ним наполовину обрушилась из-за стройки неподалеку, сообщили сочинские зоозащитники. По их словам, в приютах содержится 1250 собак, волонтеры тратят на них собственные средства, а чиновники не обращают внимание.

Сообщение от зоозащитников пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 18 января. По их словам, в селе Барановка произошел обвал дороги, ведущей к собачьим приютам. "Дорога поползла в связи со строительством муниципального приюта, т.к. они ссыпали камазами грунт в овраг. Мы забили тревогу о ремонте дороги, но администрация города нам ответила, что для этих целей нет средств. В любой момент может отвалиться очередной кусок дороги и любая машина может покатиться в овраг", - написали они. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В пяти приютах в Барановке содержатся 1250 бездомных собак. Каждый приют в зависимости от количества собак тратит в месяц от 50 до 100 тысяч рублей на расходы по уходу, лечению и содержанию бездомных животных, рассказали зоозащитники. По их словам, порядка 20 волонтеров ухаживают за тысячей собак.

«Эти деньги - наши личные. Остальные средства добираем путем сбора благотворительных пожертвований или деньгами, или кормами. Ходим по мясным лавкам, просим кости, варим каши. Вода привозная, закупаем на месяц цистерну питьевой воды, когда источник пересыхает. Все это длится уже 10 лет без какой-либо помощи муниципалитета. В 2014 году нам выделили под пять приютов муниципальную землю в лесу в селе Барановка - оползневой участок рядом с муниципальным кладбищем. Здесь не было ничего вообще. Даже дороги не было. Мы всего добивались сами, была небольшая депутатская помощь. В один из приютов протянули родниковую воду, которая течет по шлангу от родника. Центрального водовода тут нет. Родниковой водой наполняем наши цистерны, чтобы поить собак. Но когда такой возможности нет, то используем привозную воду, которую покупаем. Приюты, находятся в глубине леса, в овраге, в метрах пятистах от основной дороги. Дорога к нам грунтовая. Кто-то из волонтеров ежедневно идет в свой приют с тачками с едой, у кого нет машин. А у кого есть машины, тот везет еду и все необходимое на частном транспорте. При удорожании бензина это становится все сложнее и бьет по семейному бюджету", - рассказала 19 января корреспонденту "Кавказского узла" руководитель одного из приютов "Право на жизнь" Евгения Савенкова.

При этом, по ее словам, в приюты регулярно приходят комиссии из государственной ветеринарной службы и накладывают на них штрафы. "За то что у нас, к примеру, дверца в вольер открывается не в том направлении, либо миска не там стоит, либо лампочка не там висит. Но проверяющим не приходит в голову, что мы все волонтеры и тратим свои личные деньги, чтобы живущие тут собаки не бегали по улицам города и не гибли от рук садистов. Но вместо того, чтобы помочь нам материально и дать деньги, нас еще, наоборот, наказывают рублем», - сообщила Савенкова.

По словам волонтера приюта "Добромир" Ольги Садовской, дорога к приютам является одной из важных проблем. «Если она сползет в овраг окончательно, то мы никак не сможем добраться до наших питомцев, они погибнут. Мы сообщали в администрацию города и просили о помощи, но нам только обещают, а тем временем дорога все больше и больше сползает в овраг», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтер Александр Рогачев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приют построен в оползневой зоне и активисты вынуждены были согласиться на этот участок земли, так как нужно было спасать животных перед Олимпиадой. По его словам, тогда в городе начали открываться первые частные приюты.

В январе 2014 года жители Сочи сообщали, что перед Олимпиадой в городе были усилены меры по отлову и уничтожению бездомных собак и кошек. 4 февраля того же года в Сочи был открыт первый приют, рассчитанный на 800 мест.

Евгения Савенкова рассказала, что была свидетельницей того, как при строительстве муниципального приюта, расположенного в нескольких метрах выше приютов, расчищали стройплощадку, а весь собранный грунт свозили по грунтовой дороге, ведущей к приютам, и сваливали в овраги. «Это было полгода назад, после чего наша дорога, ведущая к нашим приютам, начала сползать в этот овраг и сейчас достигла критической точки. Проехать скоро будет невозможно», - рассказала женщина. По ее словам, зоозащитники звонили чиновникам и просили помощи в восстановлении дороги, но им отвечали, что денег нет.

Савенкова также рассказала, что приюты функционируют на пределе возможности. "Возможности наших приютов не безграничные, они не могут принять больше, чем 1250 собак. Приюты трещат, можно сказать, по швам. Тысячи собак бегают по улицам. Мы стараемся, чтобы они проходили социализацию, вакцинируем на свои средства, на свои средства стерилизуем, надеваем им ободки, чтобы было понятно, что собака выпущена в открытую среду и живет среди людей при дворах, которые за такими собаками ухаживают и кормят их. Мы делаем все, чтобы сократить популяцию бездомных животных, чтобы животные социализировались среди людей и были дворовыми любимцами", - рассказала она.

По словам зоозащитников, местные власти заключают регулярно контракты с компаниями, после деятельности которых собаки пропадают с улиц бесследно. "что делают эти отловщики с собаками после отлова - никому не известно, потому что приютов, куда их можно сдать, нет, а муниципальный центр не работает», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга.

Информацию о недобросовестности отловщиков собак, которые выигрывают муниципальные тендеры, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" общественный инспектор по обращению с животными при Южном межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Денис Джалагания.

Он рассказал, что ему удалось добиться привлечения одной из таких фирм к ответственности за жестокое обращение с животными. В настоящее время решается вопрос о привлечении владельцев фирмы к ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). «Я надеюсь, что они были осуждены», - сказал Джалагания.

Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи Александр Гиньковский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в городе открылся муниципальный приют со штатом 26 человек, в числе которых ветеринары, водители, охранники. По его информации, в настоящее время в приюте содержится всего семь щенков, они будут находиться там, пока им не исполнится полгода. "Только тогда можно их стерилизовать. Потом щенков по закону чипируют и выпустят в городскую среду, согласно ФЗ 498", - сообщил он.

По словам Гиньковского, у мэрии заключен контракт с одной фирмой на отлов животных, однако название фирмы он не сообщил. Однако, по его словам, щенков в упомянутый муниципальный приют доставили неизвестные граждане, которые подложили их к воротам. Он так же отметил, что в городе тысячи бездомных животных, но куда их свозит фирма, с который заключили контракт на отлов, он не сообщил. Только пояснил, что муниципальный приют работает не на полную мощность, потому что не удается укомплектовать полностью штат из-за невысокого оклада.

Гиньковский также отметил, что отловленные животные могут находиться в приюте лишь 26 дней, а самые агрессивные подлежат умерщвлению. При этом для сдачи бездомного животного в приют существует определенная процедура. «Надо позвонить по телефону и рассказать о ситуации. Фирма-отловщик поймает собаку и привезет в наш центр, где она пробудет 26 суток, будет простерилизована и затем выпущена в городскую среду обитания», - сообщил чиновник.

Гиньковский также сообщил, что в мэрии в курсе про оползень и разрушение дороги к приютам, в настоящее время ищутся ресурсы для ее ремонта.

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