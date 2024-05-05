Александр Ноздринов этапирован в колонию на Кубани

05 мая 2024, 00:17

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Журналист и блогер из Краснодарского края Александр Ноздринов, осужденный за распространение фейков об армии, этапирован в колонию в Хадыженске, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", журналист и блогер из Краснодарского края Александр Ноздринов по уголовному делу о распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ) был приговорен к 8,5 года лишения свободы, кроме того, суд запретил ему четыре года работать в СМИ. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита представила доказательства невиновности Ноздринова. Журналиста осудили за его помощь другим людям, отметила его супруга Екатерина. Защита обжаловала приговор Ноздринову, отметив, что суд первой инстанции нарушил его право на защиту и проявил предвзятость, а приговор основан на выводах непрофессиональной экспертизы. Однако 19 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе. Адвокат журналиста подчеркнул, что суд проигнорировал озвученные в апелляционной жалобе защитой доводы.

Блогер Александр Ноздринов, который вел youTube-канал "Саня Новокубанск", этапирован в колонию в Краснодарском крае, сообщил 4 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Проект "Поддержка политзаключенныз. Мемориал" проинформировал, что Александр Ноздринов находится в колонии № 9 по Краснодарскому краю в Хадыженске.

14 марта 2023 года в суде первой инстанции по делу Ноздринова выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова. Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Александра Ноздринова политзаключенным.

"Кавказский узел" также писал, что президент России Владимир Путин подписал 14 февраля закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что имущество признанных виновными в распространении фейков об армии может быть конфисковано, но эта мера не может распространяться на тех, кто был осужден по этой статье до подписания закона, разъяснили юристы. Новый закон призван еще больше устрашить инакомыслящих, добавили они.

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