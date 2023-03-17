Александр Ноздринов. Скриншот видео Саня Новокубанск / YouTube.com

17 марта 2023, 06:38

Эксперт нашел признаки монтажа в скриншотах из дела Ноздринова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Скриншоты публикаций блогера Александра Ноздринова в уголовном деле о распространении фейков про российских военных имеют признаки монтажа, заявил в суде привлеченный защитой эксперт. 

Как сообщал "Кавказский узел", представитель обвинения заявил, что материалы на адвокатов блогера Александра Ноздринова, обвиненного в распространении фейков о российских военных, будут переданы в адвокатскую палату края. Кроме того, по настоянию прокуратуры из процесса был удален один из защитников. Заседание суда 2 марта прошло без адвоката, хотя Ноздринов настаивал на присутствии защитника.

В марте 2022 года у кубанского журналиста и блогера Александра Ноздринова, который вел на YouTube канал "САНЯ Новокубанск", прошел обыск, силовики заподозрили его в распространении фейков про российских военных. Александр Ноздринов при задержании был избит, сначала его арестовали по административному делу о неповиновении полиции, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Преследование журналиста связано с его гражданской позицией, считают друг и супруга Ноздринова. В ноябре 2022 года стало известно, что дело Ноздринова дошло до суда.

Эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу адвокатами Ноздринова, выступил на очередном заседании в Новокубанском районном суде с оценкой вещественных доказательств по делу.

Заседание состоялось 14 марта. "По мнению Исавнина, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства по делу имеют признаки монтажа и фальсификации", - сообщил 16 марта проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" на своем сайте.

Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела против Ноздринова, сообщило со ссылкой на адвоката блогера Олесю Панюжеву издание "Кавказ.Реалии"*.

Сам Ноздринов отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Обвинения он полностью отвергает.

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Примечание:

"Правозащитники признали политзаключенным ростовского активиста", "Близкие связали уголовное преследование кубанского журналиста с его деятельностью", "Суд оставил под арестом кубанского журналиста Александра Ноздринова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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