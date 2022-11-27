Дело кубанского журналиста Александра Ноздринова дошло до суда

27 ноября 2022, 21:50

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Дело Александра Ноздринова, обвиненного в дискредитации российской армии, поступило в Новокубанский районный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта стало известно об обыске у кубанского журналиста Александра Ноздринова по делу о распространении фейков про российских военных. Александр Ноздринов при задержании был избит, сначала его арестовали по административному делу о неповиновении полиции, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила адвокат. Преследование журналиста связано с его гражданской позицией, считают друг и супруга Ноздринова.

Дело против Александра Ноздринова по статье о дискредитации российской армии (ст. 207.3 УК) поступило в Новокубанский районный суд Краснодарского края 24 ноября, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Поводом для возбуждения дела стала публикация в его телеграм-канале «САНЯ Новокубанск» фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, критически оценивающей действия российских военных. Ноздринов находится в СИЗОЮ информирует издание "Голос Кубани".

Напомним, что проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" 31 мая признал Александра Ноздринова политзаключенным и потребовал освободить его. Как пояснили правозащитники, Ноздринов включен в список политзэков, поскольку его обвиняют в распространении заведомо ложной информации про действия российской армии (статья. 207.3 УК РФ), а эта статья противоречит Конституции России, ее международным обязательствам и базовым принципам права. Кроме того, правозащитники полагают, что еще одним мотивом преследования Ноздринова "стало желание краснодарских силовиков положить конец расследованиям блогера о их злоупотреблениях и отомстить ему за критику в Telegram-канале и на Youtube".

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