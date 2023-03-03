Адвокат Ноздринова заявила о нарушении его права на защиту

03 марта 2023, 22:27

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Очередное заседание суда по делу кубанского блогера Александра Ноздринова, обвиненного в распространении фейков о военных, прошло без адвоката, хотя он настаивал на присутствии защитника, рассказала адвокат Олеся Панюжева. Юрист Сергей Земцов уверен, что его удаление с процесса было спланировано.

Как сообщал "Кавказский узел", представитель обвинения заявил, что материалы на адвокатов блогера Александра Ноздринова, обвиненного в распространении фейков о российских военных, будут переданы в адвокатскую палату края для принятия мер против защитников. Кроме того, по настоянию прокуратуры из процесса был удален один из защитников.

В марте 2022 года у кубанского журналиста и блогера Александра Ноздринова, который вел на YouTube канал "САНЯ Новокубанск", прошел обыск, силовики заподозрили его в распространении фейков про российских военных. Александр Ноздринов при задержании был избит, сначала его арестовали по административному делу о неповиновении полиции, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Преследование журналиста связано с его гражданской позицией, считают друг и супруга Ноздринова. 27 ноября 2022 года стало известно, что дело Ноздринова дошло до суда.

Адвокат Ноздринова Олеся Панюжева продолжает представлять его интересы. По ее словам, прокуратура еще не подавала жалобу на адвоката в адвокатскую палату края. "Пока звучат угрозы, что будут приниматься меры дисциплинарного характера. Я не считаю, что есть какой-то повод для возбуждения дисциплинарного производства, поскольку защита по закону исполняет свои функции. Более того, я полагаю, что угрозы – это попытка воздействия на защиту", - отметила она.

По ее словам, жалоба может иметь последствия, вплоть до лишения статуса адвоката. "Но я до конца буду отстаивать свои права", - рассказала Панюжева корреспонденту "Кавказского узла".

17 февраля совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил Михаила Беньяша* адвокатского статуса на три года в связи с нарушением адвокатской этики в его постах в Telegram-канале. Беньяш пообещал обжаловать лишение статуса в суде. Адвокаты обратились к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с петицией в защиту Михаила Беньяша. Она опубликована на сайте "Legal Petition - Обращения профессионального адвокатского и юридического сообщества", на 22.20 мск 3 марта под ней насчитывается 200 подписей.

По словам Панюжевой, право Ноздринова на защиту нарушено. "Например, суд заранее был уведомлен о том, что у меня ещё одно заседание по другому делу, но все равно заседание по делу Ноздринова было назначено в то же время. Вчера (2 марта) состоялся суд, но в мое отсутствие. Хотя подсудимый настаивал на моем присутствии, отмечая, что таким образом нарушается его право на защиту. Заседание было продолжено, исследовали материалы дела, но не до конца. Следующее заседание назначено на 9 марта", - отметила она.

Сергей Земцов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его удалили с процесса во время допроса свидетеля. "Мы допрашивали одного из свидетелей, который рассказывал про свой канал в YouTube. Я задавал ему вопросы, что не понравилось прокурору - он каждый раз вскакивал с места и просил суд запретить мне задавать вопросы. Я попросил суд принять меры, чтобы прокурор больше не вскакивал с места, но это не понравилось прокурору и суду. Суд потребовал не использовать слово "вскакивать", я попросил сказать, чем заменить это слово. В итоге меня без предупреждения удалили с процесса", - сообщил Земцов.

По его словам, он стал свидетелем того, как прокурор по окончании заседания отчитался, что Земцов удален с процесса."Мы стояли в коридоре и увидели, как прокурор позвонил кому-то и сообщил, что "Земцов уже удален с процесса". Они это спланировали давно и добились своей цели. Я им мешал в качестве защитника", - отметил он.

Ноздринов не жалуется на условия содержания и состояние здоровья, рассказала его супруга Екатерина Ноздринова. По ее словам, она может видеться с мужем. "Меня назначили общественным защитником наряду с адвокатами, препятствий по посещению супруга не оказывают. Условия содержания удовлетворительные. Жалоб от супруга не поступает. Содержится он так же в одиночной камере. Регулярно посещаю его, интересуюсь здоровьем и его состоянием", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после ареста мужа семья испытывает финансовые трудности. "Он был единственным кормильцем в семье. Нам оказывали финансовую помощь правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, блогеры, неравнодушные люди. Осуждения никакого не было, только сопереживание нашей семье. Каждый старается помочь как может, даже один раз мешок картошки, узнав меня как супругу Александра, отдали бесплатно. В местном магазине собрали пакет из продуктов для передачи Саше", - сообщила Екатерина. Она также добавила, что по отцу очень скучают дети

По данным издания "Голос Кубани", поводом для уголовного дела стала публикация в Telegram-канале "САНЯ Новокубанск" фотографии разрушенного многоэтажного дома в Киеве с подписью, критически оценивающей действия российских военных.

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" 31 мая 2022 года признал Александра Ноздринова политзаключенным, правозащитники потребовали освободить блогера. Правозащитники полагают, что одним из мотивов преследования Ноздринова "стало желание краснодарских силовиков положить конец расследованиям блогера о их злоупотреблениях и отомстить ему за критику в Telegram-канале и на Youtube".

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