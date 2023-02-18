Беньяш* пообещал обжаловать лишение статуса адвоката

18 февраля 2023, 12:59

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Решение адвокатской палаты Краснодарского края, лишившей Михаила Беньяша статуса адвоката, будет обжаловано в суде, сообщил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил Михаила Беньяша адвокатского статуса на три года.

15 декабря 2022 года Михаил Беньяш сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. Управление Минюста заявило, что Беньяш подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката.

Заседание совета адвокатской палаты по вопросу лишения адвокатского статуса Михаила Беньяша, назначенное на 13.30 мск 17 февраля, началось после 15 часов. Несмотря на аккредитацию, корреспонденту "Кавказского узла" было отказано в присутствии на заседании. Других желающих посетить заседание не было.

Председатель палаты лично зачитала корреспонденту отказ, сославшись при этом на "кодекс адвокатской этики и решение Совета палаты о том, что заседание является закрытым". "Поэтому присутствие представителей СМИ и иных лиц на заседании запрещено", - сказала она.

Михаил Беньяш после заседания сообщил о намерении оспорить решение. "Оспаривать это решение я буду в суде, пытаться получить адвокатский статус в других регионах не буду", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В случае, если на момент лишения статуса у адвоката есть незавершенные дела, он может перезаключить соглашение со своими доверителями в качестве доверенного лица, представляющего интересы в суде. Это касается любых дел, кроме уголовных, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" два адвоката, попросивших не указывать их имена.

Михаил Беньяш в своем телеграм-канале сегодня поблагодарил тех, кто высказал ему "свои слова поддержки". "С таким валом поддержки я сталкивался разве что в октябре, когда [люди] из Минюста признали меня иностранным агентом", - написал он.

Напомним, 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша в реестр иноагентов. Адвокат обжаловал это решение, и 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста. Однако 31 января Первомайский райсуд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения и обязал Беньяша вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу в снятии статуса иноагента.

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