16 ноября 2022, 23:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии.

Обвинения в дискредитации армии

28 февраля 2022 года в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов «Протокол», герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье, в десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

15 ноября силовики составили новый протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, посчитав дискредитацией армии публикацию в телеграм-канале Беньяша* «текстовых документов», содержащих короткий пацифистский призыв из двух слов, следует из копии протокола.

Резонансное уголовное преследование

В сентябре 2018 года Михаил Беньяша* задержали в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и в сентябре 2019 года Беньяш* обратился в Европейский суд по правам человека.

Уголовное преследование адвоката вызвало большой резонанс. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести, а международная комиссия юристов призвала снять с Беньяша* обвинение. Правозащитный центр «Мемориал»*** тогда предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша* угрожает независимости адвокатуры и подрывает основы российской правовой системы.

В обращении к российским властям 8 июля 2021 года Евросоюз заявил, что уголовное преследование адвоката нарушило его право на беспрепятственную защиту людей. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко попросил главу МВД Владимира Колокольцева держать на контроле ситуацию с уголовным преследованием Михаила Беньяша* .

11 октября 2019 года суд признал Михаила Беньяша* виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать его на 30 тысяч рублей с учетом месяца его пребывания в СИЗО. 22 февраля 2021 года Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд. 22 июня судья изменил адвокату меру пресечения: вместо залога в 600 тысяч рублей, назначенного ещё в октябре 2018 года, Беньяшу* определили подписку о невыезде. 11 февраля 2022 года этот же суд и вовсе отменил адвокату меру пресечения .

Внесение в список иноагентов

28 октября 2022 года имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша* появилось в реестре иностранных агентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало «осуществление политической деятельности», а источником его иностранного финансирования назвало Украину. Беньяш* заявил, что не получал от Украины финансирование и что обжалует в суде включение своего имени в реестр.

Адвокат не ожидает из-за внесения в список иноагентов больших проблем в своей адвокатской работе. «В законе ничего об этом нет», - сказал он. По словам Беньяша*, он и далее сможет «спокойно вести дела». Единственное исключение - дела с гостайной он теперь вести не сможет. Но это, считает Беньяш*, не касается дела с гостайной, которое он уже ведет.

Участие в резонансных делах

Михаил Беньяш* защищал бывшего судью Дмитрия Новикова, а также представлял интересы пострадавших при покупке участков в поселке «Пушкинский дол» (Геленджик) .

Адвокат неоднократно сам участвовал в акциях протеста в Геленджике и Краснодаре и много раз представлял интересы участников протеста в судах. Так, в 2018 году он защищал в Краснодаре одну из участниц акции «Он нам не царь» .

Биография

Беньяш Михаил Михайлович* родился 2 сентября 1977 года. Является членом Адвокатской палаты Краснодарского края, живет и работает в Геленджике. Женат, имеет сына.

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

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