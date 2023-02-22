Защита заявила об отсутствии доказательств вины Беньяша* по делу о нападении на силовиков

22 февраля 2023, 17:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обвинение не предоставило ни доказательств вины нападения Михаила Беньяша* на силовиков, ни достоверного подтверждения их травм, указала защита. Беньяш* в суде назвал свою позицию отстаиванием принципов правосудия.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Михаил Беньяш* зачитал в суде рецензию на экспертизу, указав на множественные недостатки и нарушения при ее проведении. В частности, не был сверен след укуса Беньяша* со следом на теле силовика. В связи с этим Беньяш* заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы для идентификации следов, однако 17 февраля суд отказал в проведении экспертизы. На заседании 21 февраля прокурор потребовал 40 тысяч рублей штрафа для Михаила Беньяша* по делу о нападении на силовика.

9 сентября 2018 года адвокат Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышленно применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных. Суд признал его виновным в нападении на полицейских и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. 10 февраля защита Беньяша потребовала отвода судьи в связи с предвзятостью, но суд отказался удовлетворить ходатайство.

Адвокат Феликс Вертегель перед началом заседания предположил, что "суд уже принял решение", несмотря очевидные пробелы в доказательной части. "Отсутствует главное доказательство - оригиналы медицинских карт потерпевших, местонахождение этих документов неизвестно, суд не стал их истребовать, а копии по закону не могут являться доказательством. Последнее суд игнорирует. Также ранее было отказано в ходатайстве о проведении судебно-медицинской экспертизы, которая могла бы определить, действительно ли был укус, и если да, то является ли гематома на руке потерпевшего следом укуса именно подсудимого", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Михаил Беньяш* заявил корреспонденту "Кавказского узла", что ему уже "безразлично", что будет дальше. Но, по его словам, ему было приятно, что его пришли поддержать столько людей - в зал пришли 12 слушателей, – все места были заняты.

Поскольку потерпевшие снова не явились на заседание, судья объявил начало прений и передал слово стороне обвинения. Прокурор бегло, не отрывая глаз от текста, зачитал все тезисы обвинения. По мнению прокуратуры Беньяш*, сам спровоцировал полицейских и сам нанёс себе повреждения, а показания свидетелей защиты скоординированы, схожи, не противоречат друг другу, и поэтому не вызывают доверия, защита умалчивает о некоторых обстоятельствах и искажает действительность. Поэтому по совокупности доказательств обвинения, вина подсудимого полностью доказана.

Когда прокурор зачитывал список повреждений, которые Беньяш* якобы нанёс потерпевшим Юрченко и Долгову - многочисленные удары в разные части тела, в голову, а также "укус", слушатели не смогли сдержать улыбок.

Следом слово взял адвокат Феликс Вертегель. Он заявил, что Беньяш* не виновен в тех преступлениях, которые ему вменяют, что он действовал в соответствии с обстановкой и противоправными действиями, которые совершили полицейские, они же потерпевшие. Адвокат попросил суд провести оценку действий сотрудников полиции.

7 сентября 2018 года Беньяш* был задержан, и в тот же день, по данным подполковника Пронского, ему была "вручена" повестка, по которой он должен был явиться в отделение полиции 13 сентября 2018 года. На следующий день, 8 сентября, п Пронский оформил доставление в отдел. 13 сентября Беньяш* с применением силы был задержан на улице и принудительно доставлен в полицию, его обвинили в уклонении от повестки. Однако, эта повестка появилась на почте лишь 12 сентября, отметил Вертегель. Он предположил, что Пронский предоставил заведомо ложную информацию о вручении повестки. Беньяш* не мог уклоняться от повестки, так как не получал ее. Поэтому, когда Беньяш* шёл по улице, не совершая никаких противоправных действий, к нему подошли люди в штатском, не представились, отобрали телефон и затолкали в обычную, не служебную, машину, он имел полное право сопротивляться, и его действия можно расценивать как применение самообороны, пояснил адвокат. Вертегель попросил суд оправдать подсудимого и "выделить и направить материал в отношении Пронского в следственный комитет".

В рамках прошлого судебного разбирательства по этому делу, 20 августа 2019 года, замначальника отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД Денис Пронский в суде подтвердил, что Беньяш был вызван повесткой в полицию на 13 сентября 2018 года, но был задержан 9 сентября. Пронский дал показания, что вызывал адвоката посредством звонка со своего личного номера. По словам Беньяша, в материалах дела есть детализация звонков, которую исследовали в суде, и она опровергает показания Пронского о том, что тот звонил ему. Беньяш заявил в процессе сообщение о преступлении, поскольку он и его защита усмотрели в действиях Пронского нарушения статей о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (303 УК РФ), заведомо ложных показаниях, заключении эксперта, специалиста (307 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (286 УК РФ). Однако судья отказалась принимать заявление о преступлении, пообещав рассмотреть его во время вынесения приговора.

Адвокат Евгений Гудым обратил внимание суда на противоправность действий сотрудников полиции и напомнил о презумпции невиновности. Адвокат попросил суд еще раз внимательно изучить все материалы, и, "руководствуясь законом и совестью", вынести справедливое решение – оправдательный приговор.

Наконец, слово взял сам Михаил Беньяш*. "Мне важны не деньги, и даже не адвокатский статус. Я защищаю даже не его, я защищаю правовые принципы. Я делаю это не для себя. Я делаю это для общества", - заявил он в суде.

17 февраля совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил Михаила Беньяша* адвокатского статуса на три года в связи с нарушением адвокатской этики в его постах в Telegram-канале. Он пообещал обжаловать лишение статуса в суде. Адвокаты обратились к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с петицией в защиту Михаила Беньяша*. Она опубликована на сайте "Legal Petition - Обращения профессионального адвокатского и юридического сообщества", на 16.40 мск 22 февраля под ней насчитывается 182 подписи.

Беньяш* предположил, что Юрченко мог получить травмы во время потасовки в тесном пространстве небольшой машины, а избивать Беньяша* Юрченко начал, когда ему не удалось быстро справиться с подсудимым "в силу крайне низкой профессиональной подготовки", что вызвало у него возмущение и гнев.

Михаил Беньяш* привел личную переписку свидетельницы защиты Бархатовой, из которой,по его мнению, понятно, что ее показания правдивы, так как сообщения совпадают с событиями минута в минуту. Она в частности, писала своему молодому человеку, что на улице ее и Беньяша* "схватили двое, не представились". По ее словам, их повезли в отделение, и не предъявив никаких обвинений, начали избивать Беньяша*.

В момент задержания рядом с адвокатом находилась одна из его подзащитных, Ирина Бархатова. На заседании суда Беньяш* рассказал, что девушке удалось снять на видео его задержание, она сняла также часть пути в отдел, пока силовики не отняли у нее мобильный телефон. Видеозапись, которую защита просила приложить к материалам дела, так и не удалось обнаружить в материалах, отметили подсудимый и защитники.

Беньяш* также остановился на показаниях Назира Хапсирокова, врача, который первым проводил осмотр потерпевших. Помимо укуса и травмы плеча, Беньяшу* также вменяется нанесение травмы головы, что повышает квалификацию дела. Но из приведенных показаний Хапсирокова Беньяш* делает вывод, что Юрченко не жаловался на травмы лица или головы, также в медицинской карте не был упомянут и след от укуса. "Травматолог, первый профессиональный врач, который осмотрел потерпевших сразу же после событий, подтверждает отсутствие травм головы и отсутствие укусов, а это означает, что потерпевшие лгут". - заявил Беньяш* в суде.



Он также привел показания одиннадцати свидетелей, на которых ссылался прокурор. Из этих показаний защита сделала вывод, что ни один из них не видел, как подсудимый кусал потерпевшего или наносил удары. "Эти свидетели должны были подтвердить: бил или не бил, кусал или не кусал. Они этого не подтвердили", - отметил Беньяш*.

Он напомнил суду, что медицинские карты потерпевших с данными первого осмотра были утеряны, а медицинский эксперт Кузелева, проводившая экспертизу, заявила, что вывод о том, что "кольцевидное кровоизлияние в верхней трети правого предплечья у Долгова является укусом" - лишь ее предположение и такая травма также могла быть нанесена предметом. "Вы не имеете права основывать приговор на предположении. Это прямое нарушение уголовного процесса", - подчеркнул подсудимый.

На прошлом рассмотрении дела 30 июля 2019 года судебно-медицинский эксперт Наталья Киричкова сообщила, что потерпевший полицейский мог получить свои травмы за сутки до задержания Беньяша*.

"Юрченко и Долгов утверждали, что я укусил Долгова в левую руку, левое предплечье. Они ни разу в ходе следствия не говорили, что я укусил его в правое, а потом каким-то образом в экспертизе оказалось кровоизлияние в правое", - добавил Беньяш*.

Он заявил, что все доказательства вины сфальсифицированы. При этом, по его мнению, вне зависимости от того, прав или неправ полицейский, гражданин лишен какого-либо права на самооборону. "У нас есть показания потерпевших, которые противоречивы, противоречат судебной экспертизе, которые противоречат сами себе, которые опровергаются показаниями единственного очевидца. У нас есть свидетельство экспертизы, которое было получено незаконным путем. В обвинении есть показания свидетелей, ни один из которых не видел ни укуса, ни удара. На основании чего dы будете строить обвинение? Вы думаете, что [мы] идеалисты какие-то, да Господи, мне просто страшно, во что наша страна скатывается. <…> В таком государстве будет очень печально жить", - указал он.

На протяжении финальной части выступления Беньяша* судья улыбался. Ни прокурор, ни судья не перебивали ни его, ни адвокатов.

Суд постановил отложить разбирательство на 16.30 1 марта, на этом заседании подсудимому будет предоставлено последнее слово.

Слушатели процесса отметили, что практически уверены, что суд признает Михаила Беньяша* виновным, хотя у них создалось впечатление, будто судья проникся уверенными словами подсудимого и его защиты, рассказали посетители процесса корреспонденту "Кавказского узла". Беньяш* поблагодарил всех слушателей за поддержку.

В 2018 году после возбуждения дела против Беньяша* юрист Павел Чиков опубликовал на своей странице в Facebook** обращение в Федеральную палату адвокатов, в котором призвал органы госвласти "эффективно расследовать нападение на адвоката Беньяша*". Обращение в защиту Михаила Беньяша* подписали более 370 адвокатов из разных регионов России.

28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр иноагентов. Адвокат обжаловал это решение, и 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста. Однако 31 января Первомайский райсуд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения и обязал Беньяша* вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу* в снятии статуса иноагента.

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