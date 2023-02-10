Защита Беньяша* заявила о предвзятости судьи по делу о нападении на силовика

10 февраля 2023, 16:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Защита краснодарского адвоката Михаила Беньяша*, обвиняемого в нападении на силовика, на сегодняшнем заседании заявила ходатайства, которые были отклонены. После этого адвокаты потребовали отвода судьи в связи с предвзятостью, однако суд отказался удовлетворить и это ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. 1 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша* виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей с учетом месяца его пребывания в СИЗО. Краснодарский краевой суд 22 февраля 2021 года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Краснодара. 22 июня 2021 года суд изменил адвокату меру пресечения: вместо залога в 600 тысяч рублей, назначенного ещё в октябре 2018 года, Беньяшу* определили подписку о невыезде. Ленинский районный суд Краснодара 1 июля 2021 года начал заново рассматривать дело. На одном из заседаний адвокат Алексей Аванесян рассказал, что силовики 9 сентября 2018 года вели за Беньяшем* слежку, что доказывает видео с уличных камер наблюдения.

По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш* обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш* сам нанес себе травмы после задержания, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Сегодня в Первомайском районном суде Краснодара прошло судебное заседание, где рассматривается дело адвоката Михаила Беньяша* о нападении на силовика. Интересы Беньяша в суде представляли адвокаты Сергей Костюк и Феликс Вертегель.

В ходе заседания стороной защиты были поданы несколько ходатайств о приглашении в суд свидетелей защиты и обвинения и об изъятии недостоверных доказательств из материалов дела. В частности, речь идет о показаниях одного из силовиков от 9 сентября 2018 года, в которых уже был указан номер уголовного дела, хотя оно было возбуждено лишь 21 сентября того же года.

В связи с многочисленными отказами в удовлетворении ходатайств защиты Михаил Беньяш* и его адвокаты заявили отвод судье Залесному. По их мнению, при рассмотрении дела он предвзят и на него оказывается внепроцессуальное воздействие. Однако суд отказал в отводе.

Следующее заседание намечено на 13 февраля.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а краевое управление Минюста потребовало лишить его адвокатского статуса. 6 февраля суд в Краснодаре признал публикацию адвоката Михаила Беньяша* дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Заседание прошло в отсутствие адвоката, он намерен обжаловать решение суда.

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