Беньяш* оштрафован за дискредитацию армии накануне суда по иску об иноагентстве

07 февраля 2023, 15:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодаре признал публикацию адвоката Михаила Беньяша* дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Заседание прошло в отсутствие адвоката, он намерен обжаловать решение суда. Сегодня продолжилось рассмотрение иска об оспаривании Беньяшем* статуса иноагента, однако представители Минюста не предоставили суду необходимых документов.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности. В ноябре силовики составили на Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. В конце декабря адвокат добился переноса процесса в другой суд.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а краевое управление Минюста потребовало лишить его адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Минюст не предоставил документов по делу об иноагентстве Беньяша*

В Первомайском районном суде Краснодара сегодня состоялось предварительное судебное заседание по делу краснодарского адвоката Михаила Беньяша*, оспаривающего свой статус иностранного агента. Свои интересы в суде адвокат Беньяш* представлял самостоятельно, в зале присутствовал один слушатель, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

На заседание пришли два представителя Минюста, однако возражения на иск и истребованные судом документы они не представили, что возмутило председательствующую судью Медоевой. Обязав вручить возражения и приложения к ним истцу, судья назначила рассмотрение дела в открытом судебном заседании на 14.00 мск 10 февраля.

28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша* от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента. 31 января Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях.

Суд удовлетворил ходатайство истца о проведении заседания с использованием видеоконференцсвязи, чтобы в процессе мог принять участие московский адвокат Александр Пиховкин, представляющий интересы Михаила Беньяша*.

Суд назначил штраф адвокату в его отсутствие

Сегодня же Михаил Беньяш* сообщил, что суд оштрафовал его по административному делу о дискредитации армии. По его словам, решение было принято в его отсутствие, несмотря на то, что он просил о переносе заседания.

На 6 февраля были намечены практически одновременно два заседания "по уголовному и делу и административному". "Выбор был сделан в пользу уголовного, потому как неявка туда светит изменением меры пресечения, а я не хочу. Но вместо того, чтобы отложить дело, судья воспользовалась моим отсутствием и бахнула штраф", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Беньяш* попросил отложить слушание, пояснив, что в этот день должен присутствовать на рассмотрении своего уголовного дела. Однако суд отказал адвокату. "Я им отнёс ходатайство об отложении, где уведомлял, что не могу прийти. Я так думаю, что они его прочитали и сказали: “Слава Богу, его не будет"", - привела слова Беньяша "Адвокатская улица".

Представителя Беньяша* на административном заседании не было. В постановлении суда сказано, что Беньяш был заблаговременно извещён о времени и месте заседания, но не явился. В решении судья указала, что вина Беньяша в дискредитации российской армии подтверждается протоколом об административном нарушении, рапортом сотрудника полиции, протоколами исследования интернет-страниц и копиями «страниц канала» Беньяша* в Telegram. Ранее заявленное Беньяшем* ходатайство о проведении лингвистической экспертизы в тексте решения не упомянуто. Адвокат сообщил, что намерен обжаловать решение суда, говорится в сегодняшней публикации.

Также 6 февраля состоялось очередное заседание по уголовному делу по делу о насилии к представителю власти, рассмотрение продолжается сегодня, написал адвокат в своем Telegram-канале.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания.

11 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей с учетом месяца его пребывания в СИЗО. Краснодарский краевой суд 22 февраля 2021 года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Краснодара. 22 июня 2021 года суд изменил адвокату меру пресечения: вместо залога в 600 тысяч рублей, назначенного ещё в октябре 2018 года, Беньяшу определили подписку о невыезде. Ленинский районный суд Краснодара 1 июля 2021 года начал заново рассматривать уголовное дело адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в нападении на полицейских. Дело слушается новым составом суда.

На проходящем в Краснодаре повторном процессе по делу Михаила Беньяша*, обвиненного в применении насилия к представителям органов власти, адвокат Алексей Аванесян рассказал о событиях, которые происходили в день задержания и избиения силовиками Михаила Беньяша. По данным Аванесяна, за Беньяшом велась слежка, что доказывает видео с уличных камер наблюдения.

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