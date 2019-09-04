Адвокат Михаил Беньяш (справа) с защитниками в Ленинском районном суде Краснодара. Фото Александра Савельева для "Кавказского узла"

04 сентября 2019, 13:24

Михаил Беньяш пожаловался в ЕСПЧ на силовиков

Жалоба Михаила Беньяша направлена в ЕСПЧ, так как суды на Кубани признали законным отказ возбудить дело об избиении Беньяша после задержания силовиками, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Беньяш обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. Вчера, 3 сентября, прокурор в прениях объявил, что вина Беньяша полностью доказана, и потребовал присудить ему штраф в размере 40 тысяч рублей. Михаил Беньяш возразил, что свидетели дали достаточно показаний, которые доказывают его невиновность. 

Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили. Судебное следствие завершилось 20 августа, в этот день адвокаты Беньяша указали суду на то, что экспертные заключения о травмах пострадавших оперативников противоречат данным первичного осмотра.

Михаил Беньяш обратился в ЕСПЧ с жалобой на избиение при задержании, сообщила сегодня на своем сайте правозащитная организация "Зона права".

"Следственный комитет четыре раза выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников [силовой структуры]. Ленинский райсуд Краснодара даже не принял к рассмотрению жалобу на действия следователя, а Краснодарский краевой суд поддержал это решение", - пояснили правозащитники, уточнив, что интересы Беньяша в ЕСПЧ представляет адвокат "Зоны права" Александр Попков.

"Мы решили обратиться в ЕСПЧ, поскольку исчерпали все средства правовой защиты на национальном уровне... Следственный комитет и российские суды не хотят выяснить, как Михаил Беньяш получил телесные повреждения при задержании... Мы не можем их заставить выполнять свою работу, поэтому разбираться будет Европейский суд по правам человека", - приводит сегодня слова Попкова "Коммерсант".

Напомним, 5 марта на заседании по делу Беньяша прокурор заявил, что Беньяш после задержания сам себе нанес травмы. "После доставления [в отдел силовой структуры] сам себе нанес телесные повреждения, бился головой об автомобиль и пытался сбежать", - сказал гособвинитель.

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Судмедэксперт затруднилась уточнить время травмирования потерпевшего по делу Беньяша", "Адвокат смог добиться встречи с задержанными в Краснодаре", "Защита Беньяша заявила о фальсификации заключений судмедэкспертизы".

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