Защита Беньяша заявила о фальсификации заключений судмедэкспертизы

21 августа 2019, 03:30

Экспертные заключения о травмах пострадавших оперативников противоречат данным первичного осмотра, указали адвокаты Михаила Беньяша в суде.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Беньяш обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. Допрошенный 13 августа в суде врач-травматолог сообщил, что не видел следов укусов на руках полицейских, в нападении на которых обвинен краснодарский адвокат Михаил Беньяш. Согласие судьи повторно допросить свидетеля-полицейского удивило коллег подсудимого.

Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили. Преследование Беньяша связано с юридической поддержкой, которую тот оказывал оппозиционерам, полагает местный штаб Алексея Навального.

В Октябрьский районный суд 20 августа по ходатайству защиты пришел замначальника отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД Денис Пронский.

Силовик подтвердил, что Беньяш был вызван повесткой в полицию на 13 сентября 2018 года, но был задержан 9 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла".

"Денис Пронский дал показания, что вызывал меня посредством звонка со своего личного номера, который он назвал на заседании суда. В материалах дела есть детализация звонков, которую исследовали в суде, и она опровергает показания Пронского. Он не звонил", - сказал Беньяш. По словам адвоката, в протоколе об административном правонарушении указаны понятые, фамилии которых на допросе силовик не смог вспомнить. Беньяш считает, что при составлении протокола понятых не было.

Михаил Беньяш рассказал, что заявил в процессе сообщение о преступлении, поскольку он и его защита усмотрели в действиях Пронского нарушения статей о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (303 УК РФ), заведомо ложных показаниях, заключении эксперта, специалиста (307 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (286 УК РФ). Судья Диана Беляк отказалась принимать заявление о преступлении, пообещав рассмотреть его во время вынесения приговора, отметил Беньяш.

Защита заявила ходатайство об исключении из доказательств судебной экспертизы по телесным повреждениям Юрченко, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Росита Тулян. "В одном из предыдущих заседаний эксперт Киричкова сообщила, что она взяла карту Юрченко сама из архива, что недопустимо при проведении экспертизы. Также выводы экспертизы противоречат первичному осмотру, так как при первичном осмотре травм на лице Юрченко обнаружено не было, однако уже в экспертизе указано, что у него были травмы на подбородке", - сказала Тулян. По ее словам, в заключении экспертизы отсутствует схема, на которой показана локализация травм. Кроме того, в нем "отсутствуют ответы на ряд вопросов следователя, в том числе о механизме нанесения повреждений", сказала Тулян. "Основанием для исключения экспертизы является то, что на согласии Юрченко на выемку его медкарты написан номер уголовного дела, которое было возбуждено лишь через неделю", - полагает Тулян.

На заседании 30 июля судебно-медицинский эксперта Наталья Киричкова сообщила, что потерпевший полицейский мог получить свои травмы за сутки до задержания Беньяша.

Адвокат отметила, что заявила такое же ходатайство об исключении из доказательств судебной экспертизы травм пострадавшего Долгова по тем же причинам. "Ответы экспертов носят вероятностный характер. В экспертизе, которую проводила Кузелева, также отсутствует схема. На вопрос, почему схема не приложена к экспертизе, она ответить не смогла. Результаты экспертизы противоречат результатам первичного осмотра", - сказала адвокат. Она считает, что обе экспертизы не могут быть использованы как доказательства в материалах уголовного дела.

По словам Тулян, судья Беляк отказала в удовлетворении ходатайств защиты, поскольку посчитала, что экспертизы соответствуют всем требованиям, а доводы защиты основаны на показаниях экспертов, которые они дали во время допроса. При этом судья сказала, что оценка доказательств будет дана во время вынесения приговора, отметила адвокат.

Адвокат Феликс Вертегель рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что к материалам уголовного дела приложены заявления пострадавших Долгова и Юрченко о том, что они не возражают, чтобы их карты изъяли. "Заявления датированы 14 сентября. В них указан номер уголовного дела, которое было возбуждено 21 сентября. Это указывает на то, что доказательства были сфальсифицированы", - полагает адвокат.

По его словам, судья посчитала заявление о преступлении по сфальсифицированным доказательствам преждевременным и пообещала дать ему оценку во время вынесения приговора.

Адвокат Александр Попков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время предыдущего судебного заседания стало ясно, что вечером 9 сентября 2018 года после задержания Беньяша у потерпевших отсутствовали следы укусов. "Ранее на допросах Долгов путал, какие же части тела у него были искусаны, а Юрченко юлил [...], били ли его затылком в подбородок или же локтем в скулу", - сказал адвокат.

Он отметил, что допрос свидетеля-травматолога стал переломным в деле Беньяша, поскольку он показал, что если ушибы головы и укусы на теле Долгова не были зафиксированы в его заключении, значит их не было. Судебное следствие закончено, на следующем заседании 3 сентября планируются прения сторон, сообщил Попков.

Беньяш рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что многие доверители отказались от сотрудничества с ним. "Мало кто хочет работать с адвокатом, если непонятно, насколько долго он будет отсутствовать. Раньше я мог строить планы длиной год или два, а сейчас уже нет, потому что неизвестно, где я буду через год", - сказал он.

По словам адвоката, из-за уголовного преследования его репутация пострадала, к нему обращается все меньше клиентов. "Когда доказывается в суде, что никаких укусов не было, это никого не интересует. Мы хоть и опровергли версию укусов, но она останется, мне кажется, навсегда", - сказал Беньяш.

Он отметил, что не чувствует себя в безопасности, поскольку "в России вообще никто не чувствует себя в безопасности". По словам адвоката, он получает большую поддержку от правозащитных организаций и средств массовой информации.

"Меня поддерживают Amnesty International, "Мемориал", активисты Навального", - заключил Беньяш.