Михаил Беньяш. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

14 августа 2019, 10:54

Врач-травматолог дал показания в пользу Беньяша

Допрошенный 13 августа в суде врач сообщил, что не видел следов укусов на руках полицейских, в нападении на которых обвинен краснодарский адвокат Михаил Беньяш. Согласие судьи повторно допросить свидетеля-полицейского удивило коллег Беньяша.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Беньяш обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. 6 августа Ленинский райсуд Краснодара согласился повторно допросить свидетеля, полицейского Дениса Пронского, а также травматолога, который первым осматривал полицейских. Потерпевшие Егор Долгов и Дмитрий Юрченко сами нанесли себе травмы после медосмотра, травматолог может подтвердить, что не видел укусов, пояснил свое ходатайство Беньяш.

Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили. Местный штаб Алексея Навального связал преследование Беньяша с юридической поддержкой, которую тот оказывал оппозиционерам.

13 августа в Ленинском райсуде был допрошен врач-травматолог Назир Хапсироков, который зачитал данные из медкарты Долгова, пояснив, что записанная формулировка «травмы верхних конечностей» синяки или другие травмы на руках пациента.

На вопрос Михаила Беньяша, записал бы врач в медкарту данные о том, что у пациента укус, Хапсироков ответил утвердительно, сообщила "Медиазона".

При этом свидетель пояснил, что, судя по тому описанию, которое он занес в медкарты, у Юрченко и Долгова были "максимум синяки". Прокурор уточнил, были все-таки укусы или нет. Врач ответил, что, если в его карте укусов нет, значит, их не было, и подтвердил, что укус мог появиться позже.

Второй свидетель, замначальника отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД Денис Пронский, в суд 13 августа не явился. Адвокат Вертегель заявил, что повторно допросить Пронского необходимо, чтобы прояснить законность задержания подсудимого из-за новых обстоятельств. Речь идет о повестке, которую доставили Беньяшу уже после его ареста, уточнил адвокат.

Судья согласилась с доводами защиты и попросила прокурора обеспечить явку Пронского. Следующее заседание суд назначил на 11.00 мск 20 августа, сообщило издание.

Пользователи Facebook поддержали Беньяша

Михаил Беньяш на своей странице в Facebook сообщил 13 августа о показаниях врача-травматолога, который не увидел следов укусов на полицейском Долгове. "Поэтому убедительная просьба ещё недобаненным мною троллям. Когда возникает желание меня оскорбить, говоря, что, дескать, адвокат Беньяш покусал сотрудников полиции - вспомните этот пост и заткнитесь", - написал Беньяш.

Он подчеркнул, что врач на допросе "говорил чётко и уверенно"." Не шептал, не юлил и под трибуну спрятаться не пытался. [...] Видеть, как отвечает на вопросы нормальный человек - прямо эстетическое удовольствие", - написал Михаил Беньяш.

Адвокат из Санкт-Петербурга Алексей Савченко в комментарии под записью Беньяша счел успехом решение судьи вызвать Дениса Пронского на допрос. "Удовлетворили ходатайство о приводе полицейского? Это успех! Поздравляю. Обычно суд на это округляет глаза", - написал коллега Беньяша.

"Похоже, в деле намечается перелом. В любом случае это успех. Надо развить. Удачи!" – написал Михаилу Беньяшу Сергей Денисенко.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Судмедэксперт затруднилась уточнить время травмирования потерпевшего по делу Беньяша", "Адвокат смог добиться встречи с задержанными в Краснодаре", "Краснодарцы сообщили о массовых задержаниях активистов и прохожих".

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