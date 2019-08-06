Судмедэксперт поставила под вопрос версию обвинения по делу Беньяша

06 августа 2019, 15:43

Травмы полицейского, обвинившего кубанского адвоката Михаила Беньяша в нападении, не характерны для укусов и могли быть нанесены самим потерпевшим, предположила сегодня в суде медэксперт Виктория Кузелева. Сам Беньяш настоял на вызове на заседание врача, который первым осмотрел силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Беньяш был обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. Краснодарский штаб Алексея Навального связал преследование Беньяша с юридической поддержкой, которую тот оказывал оппозиционерам. На заседании 30 июля судебно-медицинский эксперта Наталья Киричкова сообщила, что потерпевший полицейский мог получить свои травмы за сутки до задержания Беньяша.

Михаил Беньяш был задержан 9 сентября 2018 года в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, однако 19 декабря 2018 года суд отменил решение об этом аресте. 22 апреля суд назначил Беньяшу компенсацию за содержание под стражей.

В Ленинском районном суде Краснодара сегодня, 6 августа, прошло очередное заседание по делу Беньяша, которое началось с требования подсудимого о допросе в суде травматолога, который первым осматривал полицейских, передает "Медуза".

«Я настаиваю, что (потерпевшие полицейские) Долгов и Юрченко нанесли себе травмы после медосмотра. И этот человек может это подтвердить, потому что он не видел укусов», заявил на заседании Беньяш.

Один из адвокатов Беньяша также заявил о необходимости повторного допроса полицейского Дениса Пронского, так как его показания «опровергаются новыми обстоятельствами и доказательствами».

Прокурор поддерживал вызов врача в суд и не высказал возражений против допроса Пронского. Поэтому судья удовлетворил ходатайства о вызове двух свидетелей.

По мнению Михаила Беньяша,замглавы отдела исполнения административного законодательства УВД Краснодара Пронский, который возбуждал административное дело после несогласованного митинга 9 сентября 2018 года, "сам признался ранее, что единственным действием в рамках административного расследования было доставление" Беньяша. "То есть все это административное расследование, все это возбуждение административного дела нужны было исключительно, чтобы применить силу", - отметил Беньяш.

На второй части сегодняшнего заседания также была допрошена судмедэксперт Виктория Кузелева. По ее словам, установить точное время травм, полученных человеком, невозможно.

Кузелева также отметила, что на левом плече полицейского Егора Долгова «повреждение действительно не характерно для укуса, а на правом плече характер травмы в виде укуса носит предположительный характер». При этом, судмедэксперт подчеркнула, что травмы у полицейского расположены так, что «можно самому себе нанести повреждения».

Следующее заседание было назначено на 11.00 мск 13 августа. На не планируется допросить врача. Кроме того, защита заявила, что заявит ходатайство о повторной экспертизе.

На личной странице Михаила Беньяша в соцсети Facebook на 15.40 мск сегодня нет информации о прошедшем 6 августа заседании.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".