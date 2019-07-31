Судмедэксперт затруднилась уточнить время травмирования потерпевшего по делу Беньяша

31 июля 2019, 02:29

Полицейский, обвинивший кубанского адвоката Михаила Беньяша в нападении, мог получить свои травмы за сутки до задержания Беньяша, заявила в суде врач-судмедэксперт.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Беньяш был обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. Краснодарский штаб Алексея Навального связал преследование Беньяша с юридической поддержкой, которую тот оказывал оппозиционерам. На заседании 18 июня начальник уголовного розыска Краснодара Сергей Сахно заявил, что у полицейских, которые обвинили адвоката Михаила Беньяша в избиении, не было после конфликта с ним заметных травм.

Михаил Беньяш был задержан 9 сентября 2018 года в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, однако 19 декабря 2018 года суд отменил решение об этом аресте. 22 апреля суд назначил Беньяшу компенсацию за содержание под стражей.

​В Ленинском районном суде Краснодара 30 июля рассматривалось дело Беньяша, его интересы представляли адвокаты Наринэ Галустян, Росита Тулян и Александр Пиховкин, передает "Медуза".

Судья Диана Беляк зачитала повестку, которую в сентябре 2018 прислали из полиции Беньяшу. ​Также в суд поступил ответ о том, что в день, когда адвокат Алексей Аванесян в течение нескольких часов не мог попасть к Беньяшу, в управлении министерства внутренних дел по Краснодару проводились тренировки полицейских в связи с введением плана "Крепость". Особый режим действовал 6:52 до 21:30 мск 9 сентября 2018 года. Для введения плана «Крепость» достаточно устного решения «начальника территориального района или его заместителей», говорится в документе, зачитанном судьей.

4 мая Октябрьский райсуд Краснодара допросил свидетеля защиты – руководителя краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергея Романова. Он рассказа, что 9 сентября 2018 года пытался помочь адвокаты Алексею Аванесяну попасть к его подзащитному Михаилу Беньяшу. Он рассказал, что видел, как на территорию отдела полиции приехала машина скорой помощи. Кроме того, по его словам, сотрудники полиции беспрепятственно проходили через КПП, а задержанные активисты выходили из отдела полиции. Показания Романова говоря о том, что план "Крепость", из-за которого Аванесяна несколько часов не пускали к подзащитному в отдел полиции, на самом деле объявлен не был, пояснил Михаил Беньяш.

Беньяш ходатайствовал в суде о приобщении к делу медицинских карт с диагнозами из приемного отделения потерпевших полицейских Егора Долгова и Дмитрия Юрченко. По его словам, в документах говорится об ушибах головы у обоих потерпевших. Также адвокат попросил приобщить к делу фотографии его травм, полученных, как он утверждает, 9 сентября. Судья удовлетворила его ходатайство. Кроме того, Беньяш обратился к судье с просьбой истребовать из архива материалы Ленинского районного суда, по решению которого его арестовали. В этих материалах указано, что во время заседания ему вызывали скорую помощь, пояснил Беньяш.

Затем стороны перешли к допросу судебно-медицинского эксперта Натальи Киричковой, которая обследовала потерпевшего полицейского Дмитрия Юрченко. ​Она затруднилась вспомнить силовика. Судья попросила огласить результаты экспертизы.

​Адвокат Росита Тулян зачитал заключение экспертизы, в котором говорится, что у Юрченко были зафиксированы травмы, но они не нанесли вреда здоровью. При этом указано, что полицейский мог их получить 9 сентября, но точно сказать нельзя.

Адвокаты попытались выяснить, почему судмедэксперт использовала слово «мог», однако судья сняла эти вопросы. Затем Тулян спросил, мог ли полицейский получить повреждения на день раньше или позже. Киричкова сказала, что эти вопросы не задавались в рамках экспертизы, поэтому она не будет отвечать на них. Все уточняющие вопросы о времени получения травмы судья сняла.

На вопрос Тулян, почему не подготовлена схема повреждений, судмедэксперт ответила, что по указанию начальства они их не рисуют. Она заявила, что повреждения установила в результате осмотра.

"Повреждения могли быть получены в любое время 9 сентября?" - спросил Киричкову адвокат Александр Пиховкин.

Судмедэксперт уточнила, что Юрченко мог получить травмы в течение 24 часов с момента его осмотра.

Киричкова также рассказала, то во время второй экспертизы не осматривала Юрченко, а давала заключение на основании первой экспертизы и документов, которые ей поступили от следователя Данильченко. Она уточнила, что документы получала не от следователя лично и вообще не видела его.

Беньяш заявил, что "вторая экспертиза дублирует первую". Киричкова отметила, что в ходе второй экспертизы изучались те же документы. По мнению подсудимого, судмедэксперт просто скопировала первую экспертизу.

Следующее судебное заседание сначала было назначено на 11.00 мск 1 августа, а также на 2 августа, время которого судья не уточнила. Однако Беньяш возразил, что никто из его защитников не сможет в эти дни присутствовать на заседании, поскольку они заняты в других процессах. Судья сначала отказалась ​перенести процесс, однако после заседания Беньяшу позвонила секретарь суда и сообщила, что следующее заседаниепройдет как обычно во вторник, 6 августа, в 11:00 мск. Предполагается, что будет допрошен еще один судмедэксперт, который обследовал потерпевшего полицейского Егора Долгова.

"Сегодня мы узнали, что тренировочный план "Крепость" вводится устным распоряжением [...] Крепость фальшивая, а недопуск адвокатов самый реальный. То есть, конституционное право на защитника, может быть ограничено устным приказом начальника ОВД. Мы и раньше это знали, но только сейчас это стали признавать открыто", - написал Беньяш на своей странице в Facebook.