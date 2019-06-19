Начальник краснодарского угрозыска дал показания в пользу Беньяша

19 июня 2019, 02:25

У полицейских, которые обвинили адвоката Михаила Беньяша в избиении, не было после конфликта с ним заметных травм, заявил в суде начальник уголовного розыска Краснодара Сергей Сахно. Свидетель обвинения дал полезные для защиты показания, считает Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Беньяш был обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. Краснодарский штаб Алексея Навального связал преследование Беньяша с юридической поддержкой, которую тот оказывал оппозиционерам. Суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове на допрос руководителя полицейских Сергея Сахно, в нападении на которых обвинен Беньяш, однако тот в суд не явился, и судья решил вызвать его повесткой. На заседании 11 июня судья отклонила ходатайство о вызове на допрос следователя, который приобщил смонтированную видеозапись с камер наблюдения на проходной УВД к делу адвоката Михаила Беньяша. Этот допрос может показать, что следствие шло с нарушениями, считает защита.

Михаила Беньяша задержали 9 сентября 2018 года в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, однако 19 декабря 2018 года суд отменил решение об этом аресте. 22 апреля суд назначил Беньяшу компенсацию за содержание под стражей.

Начальник уголовного розыска управления внутренних дел Краснодара Сергей Сахно 18 июня явился на допрос в суд по третьей повестке, две первых он проигнорировал, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Беньяш.

Сахно пояснил, что у силовиков была информация о том, что 9 сентября 2018 года адвокат должен быть в Краснодаре. Определение о доставлении Беньяша в отдел полиции ему передали из отдела исполнения административного законодательства, рассказал полицейский.

По словам адвоката, Сахно дал показания, противоречащие показаниям своих подчинённых - потерпевших Егора Долгова и Дмитрия Юрченко.

«Он не видел травмы, якобы нанесенные мной подчиненным [...] В целом он дал положительные для защиты показания», - считает Беньяш. По его словам, на судебном заседании были просмотрены видеозаписи, на которых Долгов отдал распоряжение забрать телефон у свидетельницы задержания Беньша Ирины Бархатовой.

В момент задержания рядом с адвокатом находилась одна из его подзащитных, Ирина Бархатова. На заседании суда 5 марта Беньяш рассказал, что девушке удалось снять на видео его задержание, она сняла также часть пути в отдел, пока силовики не отняли у нее мобильный телефон. Видеозапись, которую защита просила приложить к материалам дела, так и не удалось обнаружить в материалах, отметили подсудимый и защитники.

Полицейские хотели отобрать телефон у свидетельницы только для того, чтобы она не могла фиксировать незаконные действия силовиков, предположил Беньяш.

«Показания Сахно говорят о том, что сотрудники полиции при моем задержании грубо нарушили закон и превысили свои должностные полномочия», - утверждает Беньяш.

Сахно заявил в суде, что силовики нашли Беньяша "путем личного сыска оперативных сотрудников", рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Беньяша Сергей Костюк.

При этом свидетель отрицал, что розыск Беньяша проходил в рамках оперативно-розыскной деятельности. «Он не смог пояснить, в рамках каких полномочий они приняли поручение на установление места нахождения Беньяша», - отметил Костюк. По его мнению, "это значит, что у них (полицейских) не было законных оснований его задерживать, это нарушение должностных полномочий".

По мнению адвоката, судья Диане Беляк недостаточно внимательно следила за процессом, он заявил ей свои возражения.

«Те вопросы которые мы ставили, она снимала, мотивировав это тем, что мы их уже по три раза задавали. Мы показывали видеозапись Долгову, где он требует отобрать у свидетеля телефон и приказывает свидетелю Бархатовой, следом за Беньяшом сесть в машину. Он эти факты признал, признал себя на видеозаписи. Именно по этим вновь открывшимся обстоятельствам, выявленным в связи с предоставлением нами доказательств, ставились вопросы», - сказал Костюк.

«Мы ходатайствовали о допросе Долгова, и судья ходатайство удовлетворила», - отметил адвокат. Он рассказал, что следующее судебное заседание назначено на 25 июня. Суд планирует перейти к прениям сторон.