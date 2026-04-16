Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлены волонтерам в Анапе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
За неделю с пляжей Анапы в реабилитационный центр на Жемчужной доставлены более 650 испачканных в нефтепродуктах птиц.
Как писал "Кавказский узел", 12 апреля тысяча мешков с загрязненным нефтепродуктами грунтом собрана на пляже в Витязево, очищена примерно половина территории загрязнения. К волонтерам поступило более трех сотен испачканных птиц, многим помочь не успевают. К 15 апреля сообщалось о более чем 400 пострадавших птицах.
Пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, обнаружено в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников. Только за 10 апреля в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в нефтепродуктах, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц.
Птицам оказывают помощь по наработанной в прошлом году методике: чистят, моют, лечат, чтобы затем вернуть в дикую природу, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.
Все необходимые браши, ватные диски, пеленки на сегодняшний день есть и также продолжают поступать от неравнодушных людей.
В реабилитационный центр "Жемчужная" Витязево с 9 по 15 апреля было доставлено около 650 водоплавающих птиц в нефтепродуктах. В основном черношейных поганок и краснокнижных чернозобых гагар. До этого в центре содержалось около 150 птиц, некоторые пациенты были там уже несколько месяцев, сообщил директор экоцентра "Зеленый патруль" Роман Пукалов.
Много птиц, испачканных в нефтепродуктах, погибли на берегах, не доехав до реабилитационного центра, указал он.
Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.