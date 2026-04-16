Кавказский узел

19:40, 16 апреля 2026

Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлены волонтерам в Анапе

Очистка птиц от нефтепродуктов. 16 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15708

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с пляжей Анапы в реабилитационный центр на Жемчужной доставлены более 650 испачканных в нефтепродуктах птиц.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля тысяча мешков с загрязненным нефтепродуктами грунтом собрана на пляже в Витязево, очищена примерно половина территории загрязнения. К волонтерам поступило более трех сотен испачканных птиц, многим помочь не успевают. К 15 апреля сообщалось о более чем 400 пострадавших птицах.

Пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, обнаружено в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников. Только за 10 апреля в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в нефтепродуктах, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц. 

Птицам оказывают помощь по наработанной в прошлом году методике: чистят, моют, лечат, чтобы затем вернуть в дикую природу, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. 

Все необходимые браши, ватные диски, пеленки на сегодняшний день есть и также продолжают поступать от неравнодушных людей. 

В реабилитационный центр "Жемчужная" Витязево с 9 по 15 апреля было доставлено около 650 водоплавающих птиц в нефтепродуктах. В основном черношейных поганок и краснокнижных чернозобых гагар. До этого в центре содержалось около 150 птиц, некоторые пациенты были там уже несколько месяцев, сообщил директор экоцентра "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Много птиц, испачканных в нефтепродуктах,  погибли на берегах, не доехав до реабилитационного центра, указал он.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
18:46, 16 апреля 2026
Задержано более десятка сторонников партии "Сильная Армения"
18:01, 16 апреля 2026
Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
17:37, 15 апреля 2026
Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе
Все события дня
Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото корреспондента "Кавказского узла"
16:15, 16 апреля 2026
Сочинцы добиваются ликвидации свалки
Последствия атаки беспилотников на Туапсе. 16 апреля 2026 г. Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край / Телеграм
14:15, 16 апреля 2026
Жители Туапсе рассказали о ночной атаке на город
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:15, 16 апреля 2026
Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:20, 16 апреля 2026
Двое детей погибли в Туапсе при налете беспилотников
Уборка в Анапе. Скриншот фото оперштаба Краснодарского края от 15.04.26, https://t.me/opershtab23/15696.
20:42, 15 апреля 2026
Волонтеры сообщили об уборке выбросов нефтепродуктов на Центральном пляже Анапы
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Дахадаевский район. Фото: https://t.me/dahad05/1700
16 апреля 2026, 15:14
178 человек эвакуированы из-за оползней в горном районе Дагестана

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 апреля 2026, 10:15
Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
16 апреля 2026, 01:29
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 18:37
Приговор застройщику из Нальчика по делу о квартирах для сирот оставлен в силе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
