Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлены волонтерам в Анапе

За неделю с пляжей Анапы в реабилитационный центр на Жемчужной доставлены более 650 испачканных в нефтепродуктах птиц.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля тысяча мешков с загрязненным нефтепродуктами грунтом собрана на пляже в Витязево, очищена примерно половина территории загрязнения. К волонтерам поступило более трех сотен испачканных птиц, многим помочь не успевают. К 15 апреля сообщалось о более чем 400 пострадавших птицах.

Пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, обнаружено в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников. Только за 10 апреля в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в нефтепродуктах, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц.

Птицам оказывают помощь по наработанной в прошлом году методике: чистят, моют, лечат, чтобы затем вернуть в дикую природу, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Все необходимые браши, ватные диски, пеленки на сегодняшний день есть и также продолжают поступать от неравнодушных людей.

В реабилитационный центр "Жемчужная" Витязево с 9 по 15 апреля было доставлено около 650 водоплавающих птиц в нефтепродуктах. В основном черношейных поганок и краснокнижных чернозобых гагар. До этого в центре содержалось около 150 птиц, некоторые пациенты были там уже несколько месяцев, сообщил директор экоцентра "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Много птиц, испачканных в нефтепродуктах, погибли на берегах, не доехав до реабилитационного центра, указал он.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

