Волонтеры сообщили об уборке выбросов нефтепродуктов на центральном пляже Анапы

Уборкой на центральном пляже Анапы совместно занимались спасатели и добровольцы, убрать выброс нефтепродуктов удалось в короткие сроки, указали волонтеры. Число испачканных в нефтепродуктах птиц за последние дни превысило 400.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля тысяча мешков с загрязненным нефтепродуктами грунтом собрана на пляже в Витязево, очищена примерно половина территории загрязнения. К волонтерам поступило более трех сотен испачканных птиц, многим помочь не успевают.

Пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, обнаружено в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников. Только за 10 апреля в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в нефтепродуктах, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц.

На центральном пляже Анапы завершают работы по очистке берега, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"На месте достаточное количество сил и средств – это группировка сотрудников Кубань-СПАС, ГУ МЧС России и Морспасслужбы", - говорится в сообщении.

Добровольцы отметили скорость уборки выбросов. "Офигенно сработали все службы! Берег был похож на муравейник - копают, гребут, грузят, увозят тут же, перемещаются на другие точки, копают, гребут и дальше по смыслу. Кайф! Только радость от такой слаженной работы. МЧС, Кубань-Спас, Морсспасслужба, волонтеры - четко быстро устранили выброс, - написал в своем Telegram-канале штаб "Добровольцы ССЛ".

оОкончание уборки подтвердил и штаб "Дельфины". "Задачу закрыли", - говорится в сообщении в Telegram-канале волонтерского штаба.

Тем не менее птицы все еще продолжают поступать добровольцами. "В Жемчужную с 10 апреля из-за нового нефтяного пятна доставили больше 400 птиц. В день привозили по 100, тогда как в обычные дни — по 2-3 особи, пишет 93.ru

На отмывку каждой тратят от 30 минут до 1,5 часа, говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".