Кавказский узел

17:58, 12 апреля 2026

Десятки птиц в нефтепродуктах поступают волонтерам на фоне отчета об очистке пляжа в Витязево

Обстановка на пляже Тортуга вв Витязево. Скриншот фото оперштаба Краснодарского края от 12.04.26, https://t.me/opershtab23/15684.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тысяча мешков с загрязненным нефтепродуктами грунтом собрана на пляже в Витязево, очищена примерно половина территории загрязнения. Волонтерам поступило более трех сотен испачканных птиц, многим помочь не успевают.

Как писал "Кавказский узел",  пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, обнаружено в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников. Только за 10 апреля  в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в нефтепродуктах, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц. 

На пляже «Тортуга» в селе Витязево на прибрежной полосе собрали более 1000 мешков грунта с нефтепродуктами, прошли 400 метров береговой полосы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

С утра 12 апреля к уборке оперативно приступили 60 человек. Всего необходимо убрать около 700 метров береговой полосы вдоль уреза воды, говорится в сообщении.

11 апреля оперштаб сообщил о более чем 200 мертвых и испачканных в нефтепродуктах птицах. 

За 11 апреля в реабилитационный центр "Жемчужная" поступило 125 птиц,  следует из сообщений  в Telegram-канале центра. "За сегодня 125 птиц, и это мы никого не забирали по звонкам, иначе некому было бы всех принимать и мыть", - написали волонтеры.

По данным на 15.30 мск всего волонтерам доставлено около 320 испачканных в нефтепродуктах птиц, сообщил в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

Многим не успевают помочь. "Сейчас нахожусь на пляже 40 лет Победы в Пнапе. Более 10 птиц пытаются выбраться на берег, без сил, у кого то получается, сидят на берегу трусятся. Пожалуйста, помогите их спасти. Более 15 мёртвых на берегу уже...", - написал сегодня пользователь Wells в Telegram-чате "Разлив на связи".

"Не уверена, что сейчас есть автоволонтеры, так как птиц много, а людей не хватает . В идеале - привезти самим, либо в коробку и на такси отправить", - сообщила Дарья.

Блогер Юрий Озаровский отчитался, что принимает участие в отлове загрязненных птиц и доставке их в реабилитационный центр. По его словам, за сегодня он отвез как минимум девять птиц, в том числе трех гагар.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
