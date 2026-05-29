ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва поезда в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики рапортовали о задержании в Новороссийске мужчины, который собрал взрывное устройство и готовился к подрыву путей. По версии спецслужбы, он действовал по указаниям украинских кураторов.

ФСБ РФ сообщила о задержании в Новороссийске мужчины, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать железнодорожные пути в момент проезда пассажирского поезда, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"В Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 г.р., действовавшим по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении наа сайте ведомства.

По данным спецслужбы, представители СБУ поручили мужчине подорвать железнодорожные пути в момент прохода пассажирского поезда. Тот получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы, и собрал взрывное устройство, которое он хранил дома.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого, когда он изучал участок железнодорожного пути.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ.

"Кавказский узел" писал, что 22 мая подозреваемый в подготовке подрыва объекта энергетики был задержан в Новороссийске.

Также 13 мая суд арестовал двоих жителей Новороссийска, обвиняемых в передаче данных о военных объектах в бухте Новороссийска украинским спецслужбам.