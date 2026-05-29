12:36, 29 мая 2026

ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва поезда в Новороссийске

Сотрудники ФСБ задерживают мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики рапортовали о задержании в Новороссийске мужчины, который собрал взрывное устройство и готовился к подрыву путей. По версии спецслужбы, он действовал по указаниям украинских кураторов.

ФСБ РФ сообщила о задержании в Новороссийске мужчины, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать железнодорожные пути в момент проезда пассажирского поезда, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"В Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 г.р., действовавшим по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении наа сайте ведомства.

По данным спецслужбы, представители СБУ поручили мужчине подорвать железнодорожные пути в момент прохода пассажирского поезда. Тот получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы,  и собрал взрывное устройство, которое он хранил дома.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого, когда он изучал участок железнодорожного пути.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ.

"Кавказский узел" писал, что 22 мая подозреваемый в подготовке подрыва объекта энергетики был задержан в Новороссийске. 

Также 13 мая суд арестовал двоих жителей Новороссийска, обвиняемых в передаче данных о военных объектах в бухте Новороссийска украинским спецслужбам.

Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
