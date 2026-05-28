Кавказский узел

Пользователи соцсети усомнились в эффективности просеивания песка на пляжах Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах Анапы завезенный песок будут просеивать и просушивать и только после этого откроют пляжи, сообщили власти. Просеивание и просушка песка с большим количеством глины не помогут воссоздать на пляжах кварцевый песок, прокомментировали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. 23 мая были зафиксированы выбросы нефтепродуктов в поселке Волна Темрюкского района, волонтеры убрали пляж.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Оперштаб отчитался о просеивании и просушке песка на пляжах Анапы. "Эту работу проводят на всем побережье курорта, куда уже завезли новый песок", - сообщил оперштаб Краснодарского края.

Новый песок на пляжах Анапы. Стоп-кадр видео оперштаба Кубани от 26.05.26, https://t.me/opershtab23/16130Отсыпка проводится на участке от лаундж-зоны на Центральном пляже до речки Анапка. "Параллельно ведутся работы по подготовке аэрации песка – так называемой просушки – от речки Анапка в сторону отеля «Пляжный поселок». Весь участок в ближайшее время будет разровнен и просеян. То же самое будет происходить на последующих участках", - сообщил директор АО "Курорты Анапы" Николай Заливин.

Сразу после просеивания пользователи смогут приступать к установке пляжной инфраструктуры, сообщила в своем Telegram-канале мэр Анапы Светлана Маслова.

"Вводить пляжи в эксплуатацию будем поэтапно после получения необходимых санитарных заключений Роспотребнадзора, пользователи уже подают документы в ведомство, а также в ГИМС", - пишет она.

Это сообщение набрало в ее Telegram-канале 37 комментариев. "Да это не поможет, на сколько вы пробараните на 15 см? А его там 50 см, такой песок надо промывать", - написал Виктор.

"Глины очень много. Очень грустно смотреть на наши лучшие пляжи", - прокомментировала Natali Natali.

"Остановите работы по отсыпке некачественным песком! Данные меры уже не помогут испорченным пляжам!" - написал V R.

"Это ведь не песок.  Теперь не шикарные пляжи в Анапе, а глиняное месиво", - пишет Лера Куклина.

Песок на пляжах Анапы после отсыпки. Скриншот фото https://t.me/maksanapskii/20133?single.Блогер Макс Анапский опубликовал фото Юрия Озаровского после просеивания песка.  "Чутка лучше стало после просеивания, но слипается, никак не высохнет нормально. Постелить подстилку можно, народ отдыхает, последние годы модно брать палатку, кто хочет сэкономить на лежаке, но многие очень ждут лежаков с навесами, прохладительные напитки, туалеты, разнообразный сервис, к этому привыкли. А на лежаке лежать без разницы на каком песке", - пишет он.

"Он подсох, но камни которые он образовал <не> раздавишь", - написал в комментариях Озаровский.

"Сколько бед, денег и труда. Сизифов труд. Опять загадят пляж. И этот песок вывозить будут", - считает Игорь.

Все 50 см не просеят. Глина останется в толще песка. Ничего хорошего", - прокомментировала Ekaterina Elnikova.

"До сегодняшнего дня на нашем берегу подобное никому и в голову не приходило - "сушить песок", с этим справлялись солнце и ветер. После каждого дождя и шторма сушить будем?!", - поинтересовались "Добровольцы ССЛ" в своем Telegram-канале.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Автор: "Кавказский узел"

