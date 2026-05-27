Кавказский узел

11:04, 27 мая 2026

Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание

Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседание парламента Армении сегодня пришли лишь трое из 107 депутатов. Низкая явка парламентариев и отсутствие кворума фиксируются второй день подряд на фоне подготовки к выборам нового состава Нацсобрания.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвале Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе Армении. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

На первое заседание пришли пять депутатов, на второе - три

Сегодня заседание Национального собрания не началось из-за отсутствия кворума второй день подряд. На заседании зарегистрировались всего три депутата, тогда как для проведения заседания необходимо присутствие 54 депутатов, сообщает "Новости-Армения".

У нас нет кворума

"У нас нет кворума. Согласно регламенту Национального собрания, регистрация продолжается до тех пор, пока не будет набрано необходимое количество депутатов, но не более четырех часов. Таким образом, у нас есть такая возможность", - приводит издание слова вице-спикера парламента Акопа Аршакяна.

Вчера, 26 мая, заседание не состоялось, поскольку из 107 депутатов на него явились только пятеро. Большинство депутатов заняты агитационной кампанией, сообщило в тот день News.am.

В повестке заседаний - обсуждение поправок в Налоговый кодекс и другие законы

Четырехдневная сессия уходящего состава парламента формально началась 26 мая. В повестке 35 вопросов, из которых пять будут обсуждены во втором и окончательном чтении, остальные – в первом.

В их числе пакет поправок в законы «О регулировании игорной деятельности», «Об аккредитации», «О племенном животноводстве», законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и пакет законопроектов о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в городе Ереван», пишет издание.

Напомним, армянская оппозиция остается раздробленной на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители блоков "Сильная Армения" и "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.

Партии "второй лиги", уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
