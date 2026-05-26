Жители Гюмри дали полярные оценки предвыборным обещаниям Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге в Гюмри, пообещал взять второй город страны и вопросы его развития "под свой контроль". Часть горожан высказала недовольство неисполненными ранее обещаниями премьера и выразила опасения за судьбу города в случае вывода российской базы.

Лидер партии "Гражданский договор", премьер-министр Никол Пашинян 25 мая посетил в рамках предвыборной агитационной кампании Гюмри, второй по величине город Армении. С раннего утра в городе можно было заметить усиленные меры безопасности: у каждого светофора и большого перекрестка стояли полицейские машины, по городу ездили сотрудники дорожной полиции и контролировали поток машин.



Несмотря на дождь, на улицах, находившихся в плачевном состоянии, перед прибытием Пашиняна ремонтировали асфальт. Корреспондент "Кавказского узла" также заметил, как усердно город чистят от мусора, – к этим работам были привлечены тракторы. Обычно уличный мусор убирают дворники, но в этот день трудную работу за них выполняла тяжелая техника.



Встречи Пашиняна с избирателями, как и в остальных населенных пунктах, не проходили гладко: на улицах премьера встречали не только сторонники, но и противники. Пока продавщица клубники на одной из центральных улиц благодарила Пашиняна за мир, рассказывая, что теперь спокойно растит четырех детей и не беспокоится за будущее сыновей, другой житель города жаловался на беспринципность премьер-министра и его команды.



"Когда они просили нас голосовать за них, все его соратники из Гюмри обещали нам, что продажа фруктов и овощей будет производится только на рынке, а уличную торговлю они запретят. Но вот прямо на моих глазах эти же люди вместе с Пашиняном общаются с продавцами, которые стоят прямо на центральной улице, без каких-либо навесов и других условий, продают овощи и фрукты, не укрывая свои продукты хотя бы от пыли. Они уже забыли про свои обещания. Теперь уже мир нам обещают", – сказал Армен Восканян "Кавказскому узлу".



По его словам, обещания правящей партией даются только, чтобы получить голоса, но не для того, чтобы их исполнять. "Одни только обещания. Сколько лет он уже говорит о том, что Кочаряна надо посадить?. У него было восемь лет, почему не сделал это? Теперь просит еще пять лет, чтобы пудрить нам мозги. В этот раз он мой голос не получит", – заявил мужчина.

Сторонник Пашиняна, пришедший поддержать его, задал вопрос, что будут делать сотни таких продавцов, если уличную торговлю запретят. "Давайте подумаем, сколько людей останется без работы, если будет такой запрет. Сотни людей! В чем проблема, когда и продавцы на рынке, и уличные продавцы работают и зарабатывают себе на хлеб? Я ничего плохого в этом не вижу", – сказал "Кавказскому узлу" 70-летний дедушка Акоп.

Житель Гюмри Карапет Манукян не хочет, чтобы Пашинян снова был избран премьером. “Я против Пашиняна и его команды, потому что он ведет неправильную политику против России. Вот у меня магазин рядом с российской базой, мои основные клиенты – российские военнослужащие. Если он снова станет премьером, то будущее базы будет под большим вопросом. Может европейцы заставят Пашиняна потребовать вывода базы. Это прямой удар по бизнесам многих жителей Гюмри, мы здесь очень сильно зависим от них. Я хочу пророссийского лидера, а не Пашиняна. Пусть он даст обещание, что база останется, тогда я подумаю”, – сказал он “Кавказскому узлу”.

Несмотря на ожидания многих горожан, Пашинян не сделал ни одного заявления относительно внешнеполитического курса его правительства. Вместо этого он затронул внутриполитические темы: рассказал про планы открыть границы, провести внеочередные муниципальные выборы в Гюмри и осуществить крупные проекты по развитию города.

“На выборах 2021 года Гюмри дал мне 60% голосов. Я это никогда не забуду. Но здесь у нас не было городской власти, мы не несли 100%-ю ответственность за город. Теперь я заявляю, что отныне этот город и все проекты, которые будут здесь осуществляться, будут под моим контролем”, – сказал он со сцены.

В октябре суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. Уже после ареста он был также обвинен в публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. Полномочия Гукасяна со дня ареста приостановлены. Обыски в здании городской администрации 20 октября сопровождались протестной акцией сотен жителей, пришедших для поддержки мэра. Протесты переросли в столкновения с силовиками и попытки собравшихся помешать задержанию Гукасяна, по делу о беспорядках было задержано более 40 человек. 5 декабря стало известно, что по делу о беспорядках задержаны вице-мэр Гюмри Аветис Аракелян, который стал исполняющим обязанности мэра после ареста Гукасяна, а также еще один чиновник.

“Это то, что мы хотели услышать на самом деле. Город как будто стоит на месте, не развивается, сами видите состояние дорог. Верим, что после выборов все изменится, городские власти поменяются, и город начнут развиваться”, – сказала корреспонденту “Кавказского узла” учительница английского языка Наринэ.

По ее словам, количество людей на площади показывает, какая большая поддержка у Пашиняна в Гюмри. “Мы заполнили площадь и показали, что здесь у Пашиняна самая большая поддержка”, – с гордостью отметила она.

Политический аналитик из Гюмри Дереник Малхасян, наоборот, назвал митинг Пашиняна на площади Вардананц малочисленным. “Наблюдая за предвыборной агитацией Никола Пашиняна в Гюмри, могу однозначно сказать, что Гюмри безоговорочно отверг его. Попытки заполнить центральную площадь людьми из соседних сел – это политический онанизм. Никола Пашиняна не принимают во всех крупных городах Армении”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Политолог Гагик Амбарян также отмечает, что митинг не был столь многочисленным, как говорят сторонники Пашиняна. “Они учли ошибки прошлого и собрали сцену на проезжей части площади. Людей собрали так, чтобы это выглядело максимально компактно и было ощущение, что площадь заполнена. Но в действительности было очень много людей, которые специально привезли из соседних сел, чтобы создать имитацию большой поддержки”, – заявил он “Кавказскому узлу”.