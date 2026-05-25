Вопрос о границе с Турцией получил двоякую роль в предвыборной кампании Пашиняна

Никол Пашинян обращается в предвыборной кампании к нормализации армяно-турецких отношений и перспективам открыть границу с Турцией, что поддерживает его электорат. В то же время оппозиция использует эту тему в своих интересах, эксплуатируя страхи части избирателей.

Как писал "Кавказский узел", наземные границы Армении с Турцией и Азербайджаном откроются после выборов и конституционного референдума, когда из основного закона страны будут исключены территориальные претензии к соседям, заявил 18 мая азербайджанский дипломат. 24 мая Никол Пашинян объявил, что у Армении появилась возможность экспорта и импорта продукции по железной дороге между Грузией и Турцией, а спецпосланник Турции назвал это этапом налаживания прямой торговли между Турцией и Арменией.

В действующей Конституции Армении есть ссылка на Декларацию независимости НКР, где фиксируется объединение Нагорного Карабаха и Армении. В августе 2025 года лидеры Армении и Азербайджана договорились в Вашингтоне о прекращении боевых действий и зафиксировали, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. "Ни один международный договор не может быть ратифицирован, если он противоречит действующей Конституции", - пояснил ранее "Кавказскому узлу" руководитель центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Идея открытия границ с Турцией и Азербайджаном популярна только у части жителей Армении, поэтому использование этой темы Николом Пашиняном в своей предвыборной кампании отвечает запросам его избирателей, но одновременно дает аргументы его соперникам, указали опрошенные «Кавказским узлом» армянские политологи.

«Армянское общество глубоко расколото по вопросу открытия границ с Турцией и Азербайджаном. Среди электората Пашиняна – молодежи, IT-специалистов, урбанизированного среднего класса – идея пользуется поддержкой, поскольку они видят в этом экономические выгоды: торговля, туризм, транзит, снижение логистических издержек, интеграция в региональные рынки. Для них открытие границ – это прагматичный шаг к нормализации и выходу из изоляции. Однако значительная часть населения, особенно старшее поколение, беженцы из Карабаха, патриотически настроенные граждане, относятся к этому с глубоким недоверием и страхом. Они видят в открытии границ не экономическую возможность, а угрозу безопасности», – сказал «Кавказскому узлу» политолог Арман Бадалян.

По его словам, прогресс в открытии границ действительно дает Пашиняну преимущество среди его базового электората. «Но одновременно мобилизует против него оппозицию и тех, кто воспринимает его курс как сдачу национальных интересов. Опасения связаны с тем, что открытие границ может привести к экономической экспансии Турции и Азербайджана, демпингу цен на товары, вытеснению армянских производителей, а главное – к геополитической уязвимости. Многие боятся, что Турция и Азербайджан используют открытые границы для усиления своего влияния в Армении, что в перспективе может угрожать независимости страны. Пашинян пытается продать это как «мир и развитие», но оппозиция успешно играет на страхах, называя его «капитулянтом» и «предателем», – заключил он.

Пашинян во время предвыборной агитации старается не вспоминать про референдум по изменению Конституции, обратил внимание политолог Эдгар Аракелян.

“Он понимает, что это чувствительная тема. В 2025 году, когда он впервые озвучил эту идею, это вызвало бурю критики. Оппозиция и значительная часть общества восприняли это как готовность выполнить требования Баку об отказе от территориальных претензий к Азербайджану, зафиксированных в Конституции и Декларации о независимости. Сейчас тема референдума обсуждается в обществе неоднозначно: сторонники Пашиняна воспринимают это как необходимый шаг для окончательной нормализации отношений с соседями и завершения конфликта, тогда как противники видят в этом готовность Еревана выполнить очередное условие Баку», – сказал он «Кавказскому узлу».

Официальный Баку неоднократно напоминал, что условием подписания мирного договора с Арменией является изменение ее Конституции, которая сейчас содержит территориальные претензии к Азербайджану. В феврале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужно изменить основной закон путем референдума. Новая Конституция, по его словам, закрепит идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе.

По его словам, влияние этой темы на электоральные результаты Пашиняна имеет двойственный характер. «Для сторонников «Гражданского договора» этот вопрос часто подается как необходимый элемент для достижения окончательного мира, что для них является приемлемым компромиссом. Однако для оппозиционно настроенной части общества этот сюжет стал символом уступок Азербайджану, что мобилизует протестный электорат», - объяснил он.

Соперники Пашиняна активно используют тему референдума и изменения конституции как центральный элемент своих предвыборных кампаний, считает политолог Татев Казарян.

«Роберт Кочарян и его блок «Армения» открыто заявляют, что никогда не пойдут на изменение Конституции под давлением Баку, называют это «предательством» и «капитуляцией». Они обещают, что в случае их прихода к власти референдум не состоится, а Армения вернется к жесткой позиции в переговорах с Азербайджаном. Самвел Карапетян и «Сильная Армения» также критикуют Пашиняна за готовность распродать национальные интересы, обещая защитить суверенитет и территориальную целостность Армении в ее конституционных границах. Они используют эмоциональную риторику», – сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, оппозиция эксплуатирует страхи и национальные чувства избирателей, противопоставляя себя Пашиняну в качестве защитников национальных интересов.

«Они обещают, что не будут выполнять требования Баку, а вместо этого восстановят отношения с Россией, получат военную поддержку и вернут утраченные позиции. Это работает на часть электората, но упирается в реальность: Россия не помогла Армении в 2020 и 2023 годах, Карабах потерян, и возврат к конфронтации с Азербайджаном может привести к новой войне. Пашинян, в свою очередь, пытается представить оппозицию как безответственных авантюристов, которые предлагают нереалистичные сценарии и могут втянуть страну в новый конфликт», – объяснила она.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами связаны с карабахским конфликтом, в котором Турция поддерживала Азербайджан, и с исторической оценкой массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий.

Турецкий дипломат, первый генеральный секретарь Организации тюркских государств Халил Акынджы высказал мнение, что Турция могла бы “открыть границу до выборов и этим поддержать Пашиняна”, информировал 22 мая “Голос Армении”.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и второго президента Армении Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.