16:49, 20 сентября 2025

Азербайджан напомнил о требовании изменить Конституцию Армении

МИД Азербайджана. Скриншот фото Report.Az, https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/mid-azerbajdzhana-rasprostranil-zayavlenie-v-svyazi-s-dnem-gosudarstvennogo-suvereniteta

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чтобы Ереван и Баку могли подписать мирный договор, необходимо устранить территориальные претензии в Конституции Армении, напомнил МИД Азербайджана в заявлении по случаю Дня суверенитета.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. Большинство из семи пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. 11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне, оно содержит 17 статей. Карабахские депутаты и общественные деятели высказали возмущение в связи с договоренностями.

Текст мирного соглашения на английском языке опубликован на "Кавказском узле".

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с Днем государственного суверенитета, эта дата отмечается в связи с переходом Карабаха под контроль Азербайджана.

"После восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном еще более активизировались. 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении. По итогам встречи лидеры подписали Совместное заявление. Азербайджан и Армения парафировали текст мирного договора. Кроме того, на основании обращения Азербайджана и Армении, Минский процесс ОБСЕ и связанные с ним структуры, являющиеся наследием бывшего конфликта, были упразднены решением Совета министров ОБСЕ 1 сентября", - говорится в тексте.

Ведомство отметило, что Азербайджан выступает с мирной повесткой. "Для того чтобы не упустить эту историческую возможность для установления мира и подписать мирный договор, необходимо устранить территориальные претензии в Конституции Армении", - говорится в заявлении, текст которого приводит Report.

"Ни один международный договор не может быть ратифицирован, если он противоречит действующей Конституции, вот почему Алиев принуждает Армению изменить Конституцию, где есть ссылка на Декларацию независимости, где фиксируется объединение Нагорного Карабаха и Армении", - пояснил ранее руководитель центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Напомним, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужно изменить Основной закон путем референдума. Новая Конституция, по его словам, закрепит идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе.

Автор: "Кавказский узел"

