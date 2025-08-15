Карабахские депутаты и активисты возмущены вашингтонскими договоренностями

Договоренности, достигнутые лидерами Армении и Азербайджана в Вашингтоне, не учитывают права и интересы карабахских армян, судьбу армянских пленных и армянского культурного наследия, а роспуск Минской группы ОБСЕ подрывает доверие к организации, заявили карабахские депутаты и общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. Большинство из семи пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. 11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне, оно содержит 17 статей.

Фракции Национального собрания Нагорного Карабаха выступили с заявлением по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне. Отметив ценность "многолетних усилий международного сообщества по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе", они заявили, что власти Армении проигнорировали основные права карабахских армян. Такая позиция, по мнению депутатов, "может лишь создать иллюзию кажущегося успеха в повестке дня международной безопасности и вскоре станет причиной глубокого разочарования для сторон, заинтересованных в реальном мире".

"Убеждены, что пакет мер по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обязательно должен включать: право народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) на безопасное и достойное возвращение на свою историческую родину и места постоянного проживания; вопрос защиты духовного и культурного наследия народа Арцаха, которое и без того находится под серьезной угрозой в результате азербайджанской оккупации; нерешенные вопросы возвращения армянских военнопленных и мирных жителей, включая военно-политическое руководство Арцаха, что приводит к нарушению их прав в бакинских тюрьмах и незаконным судебным процессам", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальной странице карабахского парламента в соцсети.

Начало процесса роспуска Минской группы ОБСЕ, по мнению карабахских депутатов, "выявляет непоследовательность внешней политики стран-сопредседателей, подрывает их авторитет и порождает недоверие к взятым ими обязательствам, а также свидетельствует о том, что небольшие или "менее стратегически важные" регионы продолжают использоваться в качестве пешек в больших политических играх".

"Национальное собрание Республики Арцах бьет тревогу в связи с попытками скрыть ответственность лиц, проваливших миротворческую миссию, и подтверждает свою приверженность идее реального мира, основанного на справедливости, праве и взаимном доверии", - отмечают парламентарии Нагорного Карабаха. Заявление подписано фракциями "Свободная Родина- ЕГА", "Единая Родина", "Справедливость", "АРФ Дашнакцутюн" и "Демократическая партия Арцаха".

Комитет по защите основных прав народа Арцаха также опубликовал заявление, выразив в обеспокоенность "в связи с трехсторонними встречами в Вашингтоне, а также подписанными или парафированными по их итогам документами".

"Мы особенно сожалеем о подписании призыва о прекращении мандата Минской группы ОБСЕ, который в одностороннем порядке и несправедливо направлен на ликвидацию международно признанного формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы призываем ОБСЕ воспротивиться этому шагу. Не менее тревожным является игнорирование права народа Арцаха на возвращение на свою историческую родину, а также неподнятие вопроса о немедленном освобождении армянских военнопленных, все еще незаконно удерживаемых в Баку. Комитет подтверждает свою решимость добиваться решения этих и других основополагающих вопросов, в частности, права на возвращение, закрепленного в обязательном решении международного суда, соответствующих конвенциях ООН, резолюциях Европейского парламента и Швейцарской мирной инициативы по Арцаху", - говорится в тексте заявления, предоставленном корреспонденту "Кавказского узла".

Комитет настаивает, что "подлинный мир между Арменией и Азербайджаном невозможен без полной реализации справедливых прав народа Арцаха", и что "любое соглашение, игнорирующее его права, перечеркивающее его историю или приносящее в жертву его будущее, не является мирным соглашением, а служит оправданием агрессии и источником будущего конфликта".

Карабахские депутаты должны обратиться по отдельности ко всем странам, входящим в Минскую группу ОБСЕ, считает карабахский общественный деятель, председатель "Революционной партии Арцаха" Артур Осипян. "На сегодня Национальное обрание Арцаха как субъект, признанный международным сообществом, имеет огромное значение для продолжения борьбы в правовом и политическом поле, он является важнейшим фактором обеспечения безопасности Армении. Национальному собранию Арцаха стоит отдельно обратиться с подобными письмами ко всем 11 государствам-членам Минской группы ОБСЕ, призвав их к ответственности за взятые на себя обязательства перед Арцахом. Национальное собрание Арцаха не должно просто молчать в этот сложный момент и бояться, что власти Армении прибегнут к преследованиям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Омбудсмен по культурному наследию Арцаха Овик Аванесов считает антиармянскими подписанные в Вашингтоне документы. По его мнению, эти договоренности "содержанием и трактовкой фактически способствуют легитимации геноцидальной политики Азербайджана, нарушают баланс сил и международное право, а также наносят удар по системе безопасности и национальному суверенитету Армении".

"Эти документы позволяют Азербайджану продолжать культурный геноцид против многовекового армянского историко-культурного наследия Арцаха, разрушая целую армянскую цивилизационную территорию. Действия азербайджанской стороны являются нарушением международно-правовых и моральных обязательств, преступлением против мировой цивилизации. Эти документы поощряют безнаказанность и показывают безразличие мирового сообщества", - считает Аванесов.

