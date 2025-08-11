Опубликован текст мирного договора Азербайджана и Армении

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне. В нем говорится об отказе от применения силы и территориальных претензий друг к другу.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. Большинство из семи пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики.

Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Арменией содержит 17 статей.

Текст соглашения предполагает, что Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения, откажутся от применения силы и территориальных претензий друг к другу и урегулируют вопрос границы. После вступления документа в силу стороны планируют отозвать иски, поданные в международные инстанции до подписания соглашения.

Стороны воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга, обязуются не размещать вдоль своей общей границы силы третьих сторон и совместно расследовать случаи насильственных исчезновений и дела пропавших без вести во время конфликта. Кроме того, Азербайджан и Армения намерены развивать экономическое, транспортное, экологическое, гуманитарное и культурное сотрудничество.

"Стороны не будут предпринимать, поощрять или каким-либо образом участвовать в каких-либо враждебных действиях друг против друга”, - говорится в статье 15.

Текст на английском языке и национальных языках, азербайджанском и армянском соответственно, опубликован сегодня министерствами иностранных дел обеих стран. В пресс-релизах ведомств не уточняется, когда стороны планируют подписать документ.

