18:55, 11 августа 2025

Опубликован текст мирного договора Азербайджана и Армении

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян во время встречи в Вашингтоне. 8 августа 2025 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=fRJecbtj2RY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне. В нем говорится об отказе от применения силы и территориальных претензий друг к другу. 

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. Большинство из семи пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики.

Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Арменией содержит 17 статей.  

Текст соглашения предполагает, что Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения, откажутся от применения силы и территориальных претензий друг к другу и урегулируют вопрос границы. После вступления документа в силу стороны планируют отозвать иски, поданные в международные инстанции до подписания соглашения. 

Стороны воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга, обязуются не размещать вдоль своей общей границы силы третьих сторон и совместно расследовать случаи насильственных исчезновений и дела пропавших без вести во время конфликта. Кроме того, Азербайджан и Армения намерены развивать экономическое, транспортное, экологическое, гуманитарное и культурное сотрудничество. 

"Стороны не будут предпринимать, поощрять или каким-либо образом участвовать в каких-либо враждебных действиях друг против друга”, - говорится в статье 15.

Текст на английском языке и национальных языках, азербайджанском и армянском соответственно, опубликован сегодня министерствами иностранных дел обеих стран. В пресс-релизах ведомств не уточняется, когда стороны планируют подписать документ.

Автор: "Кавказский узел"

